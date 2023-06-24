Reuters: ЧВК Вагнера захватила военные объекты в Воронеже

ЧВК Вагнера заняла военные объекты в Воронеже, сообщил Reuters источник в российских спецслужбах. Агентство подчеркивает, что не может независимо проверить эту информацию. Какие именно объекты захватила ЧВК, агентство не уточняет.

Ранее правительство Воронежской области сообщало, что в направлении Воронежа движется колонна военной техники.

По данным источника «Би-би-си», близкого к центральному аппарату ФСБ, ЧВК Вагнера заняла «все ключевые объекты» в Воронеже. «Все как в Ростове», — добавил он. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа у ФСБ нет.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале заявил, что информация о продвижении колонн военной техники по территории региона не соответствует действительности. Также Гусев пригрозил уголовной ответственностью за распространение «фейков».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ситуацию не комментировал.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников «информационной провокацией».

ФСБ России возбудила дело в отношении Евгения Пригожина по статье о вооруженном мятеже. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Также ФСБ призвала наемников ЧВК не выполнять приказы Пригожина.

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. На улицах города танки. Вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

В Москве, Московской области и Воронежской области был введен режим «контртеррористической операции».

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