Минобороны РФ назвало «информационной провокацией» заявление Пригожина об «ударе российских военных» по лагерям ЧВК Вагнера

Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором говорится, что «все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК Вагнера» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Вооруженные силы Российской Федерации, цитирует РИА Новости заявление Минобороны, «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников. «Погибло огромное количество бойцов», заявил Пригожин, пообещав, что в ближайшее время ЧВК Вагнера примет решение, «как ответить на это злодеяние». «Эта тварь будет остановлена», — добавил Пригожин, говоря о министре обороны РФ Сергее Шойгу.

Пригожин неоднократно публично критиковал как руководство Минобороны РФ в целом, так и его глава Сергея Шойгу персонально. В частности, Пригожин обвинял Минобороны РФ в том, что оно не дает боеприпасы подразделениям ЧВК Вагнера, штурмовавшим Бахмут.

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