Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников.

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», — заявил Пригожин.

По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов» и в ближайшее время ЧВК Вагнера примет решение, «как ответить на это злодеяние».

«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям», — заявил Пригожин.

«Эта тварь будет остановлена», — сказал Пригожин о министре обороны РФ Сергее Шойгу.

Пригожин утром 23 июня опубликовал видео, в котором критикует Минобороны и обвиняет ведомство в том, что оно «обманывает президента». По словам Пригожина, российские военные в Украине «умываются кровью», ВСУ успешно наступают, а в российской армии «управления никакого нет».

Днем 23 июня Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, потому что они «несут ответственность за геноцид русского народа».

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