«Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел». Пригожин заявил, что собирается «восстановить справедливость» в России

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — заявил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК Вагнера объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

«Все, кто будут оказать сопротивление, мы будем считать, что это угроза — и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», — сказал он.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого «погибло огромное количество бойцов». Минобороны РФ назвало это заявление «информационной провокацией».