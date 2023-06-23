Пригожин: «Это не военный переворот, а марш справедливости»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что действия ЧВК Вагнера, направленные против Минобороны, не являются военным переворотом.

Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам.

Ранее Пригожин говорил, что его наемники «остановят зло, которое несет военное руководство страны». Бизнесмен пообещал «уничтожать немедленно» тех, кто будет «пытаться оказать сопротивление».

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