Война Четыреста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ остановили наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях.
- Российские войска атаковали ракетами аэродром в Хмельницкой области. Командование ВСУ заявляет, что все ракеты сбиты.
- ООН назвала Россию виновной в убийствах 136 детей в Украине. Организация внесла армию РФ в глобальный «список позора».
- ФСБ заявила, что задержала пять человек, которые пытались вывезти из России килограмм радиоактивного цезия-137 — чтобы якобы дискредитировать армию РФ на войне.
- Союзники Украины пообещали направить на восстановление страны 60 миллиардов долларов.
Британская разведка в новой сводке пишет о боевых дельфинах, которых российские военные используют для защиты Севастополя.
- С лета 2022 года ВМФ России инвестировал значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе.
- В том числе на входе в гавань появились как минимум четыре слоя сетей и боновых заграждений. В последние недели эта защита, весьма вероятно, была усилена за счет обученных морских млекопитающих.
- На фотоснимках видно, что количество плавучих загонов для млекопитающих в гавани почти удвоилось. В них, скорее всего, обитают дельфины-афалины.
- В арктических водах военно-морской флот РФ также использует белух и тюленей. Россия подготовила животных для выполнения ряда миссий, но те, что размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия вражеским водолазам.
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
Указ об отставке Игоря Кизима опубликован на сайте президента Украины.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Киев официально не разрывал дипломатические отношения с Минском, но несколько раз отзывал своего посла для консультаций.
Последний раз Кизима отзывали в апреле 2023 года, когда Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главой аннексированной ДНР Денисом Пушилиным. После этого Кизим в Минск не возвращался.
В интервью «Европейской правде» посол говорил, что находится в Беларуси «в ситуации полной блокады». По его словам, Киев сохраняет дипломатические отношения с Минском только для того, чтобы оказывать помощь украинским беженцам, прибывающим в Беларусь из РФ и пытающимся добраться домой.
«Нафтогаз» обратился в американский суд с иском, в рамках которого требует от России 5 миллиардов долларов за активы в аннексированном Крыму, сообщает Reuters.
Иск подан в суд в округе Колумбия. «Нафтогаз», объявляя о начале судебной тяжбы, подчеркнул, что обратился в американский суд, так как США — одна из стран, заморозивших в рамках санкций российские активы.
Речь идет о компенсации, которую в апреле присудил украинской компании Арбитражный суд в Гааге. «Нафтогаз» тогда заявил, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где находятся активы РФ.
Украинские паблики распространяют видео взрыва, который, как утверждается, произошел утром 23 июня в порту оккупированного Мариуполя.
По данным украинского канала «Мариуполь. Спротив», погибли четыре офицера ВС РФ. Подтверждений этой информации нет.
Херсон, 21 июня
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, утверждает спецслужба.
В заявлении, распространенном Центром общественных связей ФСБ, которое цитирует РИА Новости, говорится:
Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции (СВО).
Как добавили в ФСБ, преступная группа «действовала при координации гражданина Украины». По версии российской спецслужбы, радиоактивное вещество собирались использовать «для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России».
Украинские войска имеют успех на двух направлениях южного фронта, заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях. «На направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал спикер ВСУ.
Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях.
Тяжелые бои продолжаются:
— на лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;
— на авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;
— на марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ВСУ остановили наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия несет ответственность за гибель 136 детей в Украине в 2022 году, говорится в ежегодном докладе организации.
Документ разослали членам Совета Безопасности ООН, сообщают Reuters и Agence France-Presse, которые ознакомились с докладом. Как сообщает AFP, доклад ООН, посвященный теме детей в зонах военных конфликтов, будет опубликован на следующей неделе. По данным Reuters, Гуттериш также включил российскую армию в «список позора» — перечень мировых правонарушителей.
Генсек ООН отметил в отчете, что был «особенно шокирован» большим количеством убитых и покалеченных детей, а также числом нападений на школы и больницы, которые приписывают российским силам. В отчете говорится, что Гутерриш также «крайне обеспокоен» большим количеством аналогичных нарушений в отношении детей со стороны украинских военных.
Организация подтвердила, что в 2022 году в Украине были убиты 477 детей. ООН удалось доказать причастность российских вооруженных сил к смерти 136 из них, еще 80 детей погибли в результате действий (каких и на каких именно территориях Украины, в публикациях не уточняется — прим. «Медузы») украинской армии.
Согласно докладу, 909 детей получили различные ранения в ходе войны, из них 518 пострадали от действий российской армии и связанных с ней группировок, еще 175 детей были ранены из-за активности ВСУ.
В докладе говорится, что российские войска совершили 480 нападений на школы и больницы Украины. 91 ребенка, согласно документу, военные РФ использовали в качестве живого щита.
Участники конференции по восстановлению Украины пообещали направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов на реконструкцию страны. Об этом сообщается в итоговом документе конференции, которая прошла в Лондоне.
По данным «Европейской правды», в эту сумму входят 50 миллиардов евро (54,8 миллиарда долларов) из фонда Европейского союза, 1,3 миллиарда долларов, которые пообещали выделить США, и три миллиарда долларов кредитных гарантий со стороны Великобритании.
О дополнительной поддержке на сумму 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,68 миллиарда долларов) объявила Швейцария. Эти средства будут предоставлены к 2027 году. В свою очередь Франция сообщила, что выделит Украине еще 40 миллионов евро (43,8 миллиона долларов) в 2023-м.
Кроме того, около 500 компаний из 42 стран мира обязались поддержать восстановление Украины. «Компании со всего мира согласились сотрудничать с Украиной, чтобы помочь реализовать ее огромный потенциал в приоритетных секторах, в частности, энергетики, технологий, инфраструктуры и финансов, а также применить свой опыт в развитии частного сектора Украины», — говорится в заявлении.
Зеленский заявил, что у Украины не должно быть духовных связей с Россией
Об этом президент Украины сказал в обращении по итогам 484-го дня войны.
Провел и совещание по поводу духовной независимости Украины — мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги. Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и оправдывающими убийство, убийство украинцев и покрывающими зло. Каждый день и каждая ночь русского террора это доказывают. И мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то пытается манипулировать, будут уничтожены.
Российские войска атаковали военный аэродром в Хмельницкой области
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, пуски осуществлялись около полуночи с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
«Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области», — говорится в сообщении ВСУ.
Кроме того уничтожен один разведывательный беспилотник не установленного типа, а также ударный вертолет Ка-52 в Донецкой области.
В небе над Курском дважды за ночь сработала система ПВО
Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, над городом был сбит беспилотник.
Mash пишет, что жители Курска слышали два взрыва — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. Телеграм-канал опубликовал видео из одного из районов города.
Позже появилось видео еще одного взрыва, его звуки были слышны со стороны аэродрома.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки войска РФ нанесли ракетно-воздушный удар по территории Украины, применив три аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал», три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона-камикадзе «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны три дрона-камикадзе были уничтожены. Кроме того, российские военные нанесли 49 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Противник сосредоточивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях — за сутки произошли более 30 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 485-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн, в котором будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.