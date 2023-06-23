Война Четыреста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Зеленский уволил посла Украины в Беларуси

Указ об отставке Игоря Кизима опубликован на сайте президента Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Киев официально не разрывал дипломатические отношения с Минском, но несколько раз отзывал своего посла для консультаций.

Последний раз Кизима отзывали в апреле 2023 года, когда Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главой аннексированной ДНР Денисом Пушилиным. После этого Кизим в Минск не возвращался.

В интервью «Европейской правде» посол говорил, что находится в Беларуси «в ситуации полной блокады». По его словам, Киев сохраняет дипломатические отношения с Минском только для того, чтобы оказывать помощь украинским беженцам, прибывающим в Беларусь из РФ и пытающимся добраться домой.