ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина о его «марше справедливости» в России

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил, что в связи с заявлениями основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В заявлении НАК, которое цитирует РИА Новости, говорится, что «утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований».

«Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — заявил НАК.

Обновление: Генпрокуратура РФ сообщила, что дело в отношении Пригожина возбуждено по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж) «законно и обоснованно», его действиям будет дана «надлежащая правовая оценка». В ЦОС ФСБ, в свою очередь, объявили, что уголовное дело «возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ». Заявления и действия Пригожина, цитирует РИА Новости заявление ЦОС ФСБ, фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим.

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников «информационной провокацией».

Статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

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