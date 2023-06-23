Пресс-служба «Конкорда» / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал серию сообщений, в которых обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по позициям наемников и заявил: «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел». По словам Пригожина, ЧВК решила «остановить зло, которое несет военное руководство страны». О министре обороны РФ Сергее Шойгу он сказал: «Эта тварь будет остановлена». «Медуза» публикует полную расшифровку сообщений Пригожина.

23 июня. 21:09

Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами.

23 июня. 21:25

Совет командиров ЧВК Вагнера принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны.

Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление… Мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, вставшие у нас на пути. Любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу.

После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого — справедливость для всей России.

23 июня. 21:41

Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена.

23 июня. 21:49

Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Двадцать пять тысяч ожидают как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием.

23 июня. 22:15

Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов, для того чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнера. Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить.

23 июня. 22:29

Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам.

23 июня. 22:39

Большинство военных нас горячо поддерживает. Приходят сообщения «Спасибо, парни! Наконец-то наступит справедливость в армии. Наконец-то вы добьетесь, чтоб нам дали боеприпасов и чтобы нас перестали кидать на мясо». Только что пришла информация — в ростовском морге министр обороны велел спрятать две тысячи тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери.

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