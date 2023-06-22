Война Четыреста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Житель Симферополя Кирилл Баранник, задержанный ФСБ по подозрению в подрыве железной дороги, пожаловался в Следственный комитет на пытки, пишут »Ґрати».

Баранника, который является мастером спорта по спортивному ориентированию, задержали в Симферополе 30 мая. О его уголовном деле практически ничего не известно, кроме того, что он признал вину в диверсии на железной дороге в Бахчисарайском районе, которая произошла 23 февраля 2023 года.

По словам задержанного, его трижды пытали: сразу после задержания, а затем еще в ночь на 6 июня и в ночь на 10 июня.

«Сначала меня пытали током, подключая электрические клеммы к пальцам рук, ног, мочкам ушей и ягодицам. Угрожали изнасилованием палкой, потом избивали руками и ногами по туловищу и голове, в результате чего, как я предполагаю, сломали ребро с правой стороны. Так же после этого избиения у меня сильно болят почки и частично потеряна чувствительность в кисти правой руки», — говорится в заявлении Баранника о пытках. — В ходе пыток мне говорили, что если я не оговорю себя, то они убьют мою маму… и убьют меня на следственных действиях при попытке к бегству».

Адвокат Алексей Ладин, посетивший задержанного в СИЗО, подтвердил, что у него видны следы от пыток.

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