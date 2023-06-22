Война Четыреста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли новый удар по Украине. В ночь на 22 июня в Одесской области сбили три дрона-камикадзе. Криворожский район атаковали ракетами.
- Власти аннексированных Крыма и Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по мостам, соединяющим полуостров и регион.
- Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС без воды остались четыре системы оросительных каналов.
Накануне Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля приводил похожие цифры. «Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — заявлял он.
Среди уничтоженной техники «есть и „Леопарды“, есть и французские колесные машины», которые «горят за милую душу», добавил президент РФ.
Редакторы нашей рубрики «Разбор» прокомментировали это следующим образом:
Потери сторон в сражении неизвестны. В составе бригад ВСУ, об участии которых в наступлении достоверно известно, нет 245 танков, об уничтожении которых заявил Путин. Визуально подтверждено уничтожение, повреждение или взятие в качестве трофея 32 танков (включая три легких колесных АМХ-10 французского производства, которые не все признают танками) и 102 единицы другой бронированной техники (БМП, БТР, MRAP, бронированных автомобилей, бронированной инженерной техники) на всех фронтах с 4 июня, когда ВСУ начали наступление на южном направлении. Визуально подтвержденные потери российских войск за этот же период: 34 танка и 49 единиц другой бронетехники.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил Путину потери украинской армии в ходе наступления.
По его данным, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, 42 системы РС30, десять истребителей, 264 беспилотника.
Также Патрушев утверждает, что с начала июня Вооруженные силы Украины потеряли более 13 тысяч человек.
Независимых подтверждений озвученным цифрам нет.
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсуждается ситуация в зоне СВО.
Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу с совещания:
- ВСУ в течение 16 суток вели активные боевые действия, понеся существенные потери. Сейчас украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, но силы у них еще остались.
- Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах для СВО. По прямому контракту в Вооруженные силы РФ набрано 114 тысяч человек, есть еще более 50 тысяч добровольцев.
- В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк».
- К концу июня Минобороны завершит формирование армейского резерва, и в самое ближайшее время завершит формирование армейского корпуса.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленский утверждает, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС
Вот что говорится в новом обращении президента Украины:
Только что заслушал доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого.
К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все.
Никаких терактов на атомных станциях никогда и нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать.
Один человек получил ранения в результате российского удара по Харьковской области.
Местная полиция сообщает, что артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в селе Кругляковка Купянского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. 39-летний местный житель госпитализирован в больницу.
Кроме того, в Волчанске были повреждены здания мясокомбината, дома и хозяйственные сооружения.
Житель Симферополя Кирилл Баранник, задержанный ФСБ по подозрению в подрыве железной дороги, пожаловался в Следственный комитет на пытки, пишут »Ґрати».
Баранника, который является мастером спорта по спортивному ориентированию, задержали в Симферополе 30 мая. О его уголовном деле практически ничего не известно, кроме того, что он признал вину в диверсии на железной дороге в Бахчисарайском районе, которая произошла 23 февраля 2023 года.
По словам задержанного, его трижды пытали: сразу после задержания, а затем еще в ночь на 6 июня и в ночь на 10 июня.
«Сначала меня пытали током, подключая электрические клеммы к пальцам рук, ног, мочкам ушей и ягодицам. Угрожали изнасилованием палкой, потом избивали руками и ногами по туловищу и голове, в результате чего, как я предполагаю, сломали ребро с правой стороны. Так же после этого избиения у меня сильно болят почки и частично потеряна чувствительность в кисти правой руки», — говорится в заявлении Баранника о пытках. — В ходе пыток мне говорили, что если я не оговорю себя, то они убьют мою маму… и убьют меня на следственных действиях при попытке к бегству».
Адвокат Алексей Ладин, посетивший задержанного в СИЗО, подтвердил, что у него видны следы от пыток.
Командование Воздушных сил ВСУ приводит подробности ночной российской атаки, направленной на объекты критической инфраструктуры Украины.
«С бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К — трех аэробалистических ракет Х-47 „Кинжал“. Также зафиксированы пуски четырех иранских „Shahed-136/131“ — три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной», — говорится в сообщении ВСУ.
Как утверждается, ракеты не достигли своих целей в Днепропетровской области.
Глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщал, что в результате ракетного удара по Криворожскому району были повреждены десять частных домов, гаражи, газопровод, водопровод и линии электропередач.
Телеграм-канал Shot пишет, что в подмосковных Люберцах рядом с Центром научно-технической информации министерства энергетики РФ упал небольшой беспилотник.
Служба безопасности Украины объявила о задержании жителя Николаева, информатора ГРУ, который помогал корректировать российские воздушные удары по городу.
В результате его действий был обстрелян Николаевский судостроительный завод, были ранены шестеро мирных жителей и повреждены жилые дома, утверждает спецслужба. Также информатор передавал российской разведке информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины на территории областного центра.
«В первую очередь, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков „Леопард“ и боевых машин пехоты „Брэдли“», — говорится в сообщении СБУ.
За свою деятельность он получал вознаграждение от российского куратора.
Подозреваемый взят под стражу, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
В зоне затопления в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС продолжается постепенное снижение уровня воды.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что к утру 22 июня вода находится на отметке 0,15 метра (с начала суток уровень снизился еще на два сантиметра).
На правом берегу Днепра подтоплеными остаются три населенных пункта (214 домов), на левом берегу, оккупированном российскими военными, — 17 населенных пунктов.
Спасатели ГСЧС откачали уже более 195 тысяч тонн воды из 699 домов и подвалов. Местным жителям подвезены более 575 тонн чистой воды.
Британская разведка в очередной сводке пишет о том, как Госдума пытается отвести ответственность от Владимира Путина за преступления против украинских детей и перенести ее на власти Украины.
- 20 июня российская Дума проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию предполагаемых преступлений, совершенных украинским правительством в отношении несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.
- Почти наверняка таким образом Госдума реагирует на международное осуждение депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию, которая проводится с начала полномасштабного вторжения.
- Вероятно, этот шаг является как формой «правосудия», так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы запутать картину относительно собственных вопиющих действий
- Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортация детей легла в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года.
ФСБ утверждает, что задержала в Мелитополе «украинских диверсантов», причастных к покушениям на представителей «оккупационных» властей.
По версии российской спецслужбы, задержанные устраивали теракты против «руководителей государственных структур Запорожской области», в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.
Также они якобы готовили подрыв железнодорожных путей самодельным взрывным устройством, диверсию должны были осуществить в момент следования состава, перевозящего военную технику и грузы для российской армии.
Число задержанных, их имена и прочие подробности в ФСБ не раскрыли.
Сообщается о возбуждении уголовного дела по статьям о теракте и содействии террористической деятельности. Подозреваемые взяты под стражу, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
Генштаб ВСУ публикует текущую сводку о ходе контрнаступления.
Согласно ей, украинские военные продолжают наступление на мелитопольском, бердянском и лиманском направлениях, имеют частичный успех и закрепляются на двух из них.
На направлении Ровнополь — Старомайорское, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Противник применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение. При этом несет большие потери.
На Лиманском направлении Силы обороны Украины вели наступательные действия в направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В оккупированном Мелитополе Запорожской области слышны взрывы, сообщил украинский мэр города Иван Федоров.
«Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал», — написал в своем телеграм-канале Федоров.
Информацию о взрывах подтверждают оккупационные «власти» Мелитополя. По версии городской «администрации», это звуки работы систем ПВО.
Еще четыре добровольческих формирования подписали контракты с Минобороны РФ, теперь их уже более 20, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении не уточняется, какие именно группировки заключили контракты.
13 июня Владимир Путин заявил, что частные военные компании и добровольческие отряды должны привести свой статус в соответствие со «здравым смыслом, сложившейся практикой и законом» — и подписать контракты с Минобороны РФ.
Сообщалось, что первым контракт подписал чеченский добровольческий отряд «Ахмат». Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что его бойцы не станут этого делать.
Число погибших в результате затопления Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы левого берега Днепра, оккупированного российскими войсками.
Еще 122 человека пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами.
Власти Украины сообщали, что в зоне затопления на правом берегу Днепра погиб 21 человек, в том числе пятеро — в результате прицельных обстрелов с российской стороны.
После начала российского вторжения в Украину западные страны задумались о том, как они могут повлиять на тех, кто причастен к агрессии. Евросоюз, США и их союзники ввели не только персональные санкции против людей, которых они посчитали соучастниками вторжения, но и против целых секторов российской экономики, заморозив некоторые активы государства.
Великобритании, вышедшей из ЕС, в этих условиях пришлось не только принимать собственные законы о санкциях, но и принять давно откладываемые меры по повышению прозрачности иностранных инвестиций, которые приходят в страну.
«Медуза» узнала у директора по политике Transparency International UK Дункана Хеймса, как Лондон, где долгие годы селились российские олигархи и коррупционеры, пытается бороться с теми, кто использует Великобританию для хранения сомнительных капиталов, — и может ли победа в этой борьбе помочь Украине.
Покровск, 21 июня
Прорыв плотины Каховской ГЭС привел к тому, что без воды остались четыре системы оросительных каналов, сообщает BBC News на основе анализа спутниковых снимков.
До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину эти оросительные каналы обеспечивали водой 5,8 тысячи квадратных километров полей, на которых выращивали около двух миллионов тонн зерна в год.
Каховское водохранилище, судя по спутниковым снимкам, почти полностью исчезло — на снимках, которые публикует BBC News, видно, что вместо него остался лишь Днепр в старом русле и протоки.
Два человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко.
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 3:45 утра на седьмом этаже 16-этажного дома в Днепровском районе. Двое пострадавших госпитализированы, еще двоим оказали помощь на месте. 18 человек спасены из поврежденных квартир.
В результате взрыва разрушены четыре квартиры, еще шесть повреждены.
Власти аннексированных Крыма и Херсонской области сообщили, что украинская армия нанесла удар по мостам, соединяющим полуостров и область.
По словам главы администрации Крыма Сергея Аксенова, удар был нанесен по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня. Никто не пострадал. «Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.
«Губернатор» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты вблизи Чонгара. На мостах повреждено дорожное покрытие. Он также опубликовал фото поврежденной дороги.
Как отмечает «Русская служба Би-би-си», дорога через Чонгар — кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.
В украинской армии пока не комментировали сообщения об ударах по мостам.
В ночь на 22 июня российские войска нанесли новый удар по Украине
По данным оперативного командования «Юг», Одесскую область атаковали беспилотными летательными аппаратами «Shahed-136».
Три дрона были уничтожены силами украинской ПВО, один беспилотник попал в складское помещение. Пожар на месте попадания дрона оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает, что ночью военные РФ нанесли ракетный удар по Криворожскому району.
В результате повреждены десять частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и автомобили. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач
Также ночью обстрелу из тяжелой артиллерии подвергся Никольский район.
Пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Ночью российские военные нанесли очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БПЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях уточняется.
- За минувшие сутки россияне нанесли один ракетный и 44 авиационных ударов, в частности, применив шесть иранских ударных БПЛА «Shahed». Все беспилотники уничтожены. Также противник совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошли более 40 боевых столкновений.
- Силы ПВО Украины за сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и еще шесть — по зенитно-ракетным комплексам. Также уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и семь разведывательных дронов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили три пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения личного состава и военной техники, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, два станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 484-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.