«Верстка»: ЧВК Вагнера набирает бывших сотрудников силовых структур для формирования «военной полиции» на оккупированных территориях Украины

На ЧВК Вагнера во «ВКонтакте» опубликовали объявление о том, что компания набирает бывших сотрудников СОБРа, ОМОНа, ГРОМа и других подразделений силовых структур , сообщает издание «Верстка».

Объявление было опубликовано 22 июня. В нем говорится о наборе бывших силовиков, «имеющих опыт в оперативной работе и задержаниях, а также способных выполнять комендантские функции». Отмечается, что работа будет связана с .

Журналисты «Верстки» связались с вербовщиком ЧВК по одному из номеров телефона, указанных в объявлении. Человек, представившийся Денисом, сообщил им, что такие вакансии у наемников появились впервые, а из бывших оперативников планируют создать «комендантский полк». «Будем это называть », — сказал Денис.

«Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. „Медузы“) и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие… [вся] оперативная работа какая есть», — рассказал вербовщик.

По его словам, сотрудники подразделения также должны будут следить за тем, чтобы правила ЧВК Вагнера не нарушали другие добровольцы и военнослужащие Минобороны РФ. На каком основании они должны соблюдать именно правила ЧВК Вагнера, не уточняется. При этом, по словам вербовщика, у наемников на это «есть полномочия».

«Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца — это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи», — заявил он.

Денис сообщил, что зарплата сотрудника «военной полиции» будет состоять из оклада в 240 тысяч рублей в месяц и «очень хороших» премий. Наемники не смогут выбирать на каких оккупированных Россией украинских территориях им придется работать.

Вербовщик не смог уточнить, сколько продлится набор по этой вакансии.

ЧВК Вагнера — военизированное формирование, основанное петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В 2015 году ЧВК вступила в войну в Сирии и с тех пор поучаствовала в десятке локальных конфликтов за рубежом.

С апреля 2022 года наемники принимают активное участие в российском вторжении в Украину. Одной из самых известных операций с участием ЧВК Вагнера, в составе которой в том числе воевали заключенные российских колоний — битва за город Бахмут в Донецкой области.

20 мая Пригожин заявил, что Бахмут находится под полным контролем его отрядов. Через пять дней он объявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из города.