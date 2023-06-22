Калининградского активиста с подозрением на рак приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о военных «фейках». Он ухаживает за 96-летней матерью, которая не может передвигаться сама

Советский городской суд Калининградской области приговорил местного активиста Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ), сообщила «ОВД-Инфо» его адвокат Мария Бонцлер.

Суд также запретил 64-летнему Барышникову администрировать сайты в течение четырех лет. Прокурор просил отправить активиста в колонию на восемь лет. Однако, отмечает пресс-служба Калининградского областного суда, судья учел состояние здоровья и семейное положение Барышникова при вынесении приговора.

Как сообщало «ОВД-Инфо», во время судебного процесса у активиста обострилось хроническое заболевание. Позже у Барышникова обнаружили опухоль и заподозрили рак предстательной железы (неясно, идет ли речь о разных заболеваниях или об одном и том же — прим. «Медузы»). Также в животе активиста сформировали цистостому — отверстие в брюшной полости, куда вставляется катетер для удаления мочи из мочевого пузыря.

На суде лечащий врач активиста подтвердил, что Барышников нуждается в операции и не может находиться в заключении. Сам активист говорил, что может умереть, если его приговорят к лишению свободы. Кроме того, Барышников ухаживает за 96-летней матерью, которая не может самостоятельно передвигаться.

Преследование активиста началось в мае 2022 года. Сначала на Барышникова завели уголовное дело военных «фейках» (по части 1 статьи 207.3 УК РФ) из-за его постов в фейсбуке об обстреле роддома в Мариуполе и убийствах жителей Бучи.

Вскоре против активиста возбудили второе дело — тоже о «фейках» про армию, но по «мотивам политической ненависти» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). В этот раз поводом для дела в том числе стал пост о затонувшем крейсере «Москва». Позже эти два дела объединили в одно.

Читайте также

Как проверить, заведено ли против меня в РФ дело за «фейки», «дискредитацию», помощь «нежелательной организации» или за что-нибудь еще? Инструкция «Медузы»

Читайте также

Как проверить, заведено ли против меня в РФ дело за «фейки», «дискредитацию», помощь «нежелательной организации» или за что-нибудь еще? Инструкция «Медузы»