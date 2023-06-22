В марте 2023 года покончил с собой Герой России Дмитрий Лисицкий. Перед смертью он писал докладные Путину и Шойгу о разгроме российских войск при наступлении на Николаев

Мобилизованные проходят подготовку в составе 247-го десантно-штурмового полка российской армии. 7 ноября 2022 года

В конце марта 2023 года совершил самоубийство командир одного из батальонов 247-го десантно-штурмового полка вооруженных сил России, Герой России Дмитрий Лисицкий. Как рассказывает «Русская служба Би-би-си», он участвовал в провальном наступлении российской армии на Николаев в 2022 году. Наступлением командовал генерал Аркадий Марзоев. Генерал потом получил повышение и очередную награду.

Лисицкий прослужил в 247-м десантно-штурмовом полку, расквартированном в Ставрополье, 30 лет. Его призвали на срочную службу в 1993 году, когда он был студентом местного сельскохозяйственного института — после этого он остался служить по контракту. Лисицкий участвовал в обеих чеченских кампаниях, входил в состав миротворческого корпуса в Боснии и Герцеговине, был в Абхазии во время российско-грузинской войны 2008 года. Собеседники «Би-би-си», служившие под командованием Лисицкого, сошлись во мнении, что его уважали как хорошего командира, отмечая, что он «весь солдатский быт знал не от кого-то, а потому что сам был рядовым солдатом».

Военнослужащие 247-го десантно-штурмового полка российской армии в 2000 году — после возвращения из Чечни в Ставрополь. Дмитрий Лисицкий участвовал в обеих чеченских войнах.

В 2014 году Лисицкий принимал участие в боях под Иловайском в Донбассе (официально Россия до сих пор не признает участие своих подразделений в тех вооруженных действиях), которые закончились окружением украинской группировки и ее большими потерями. По некоторым данным («Би-би-си» отмечает, что знавшие Лисицкого военнослужащие их не подтвердили), он был командующим операцией под Иловайском. В начале 2015 года Лисицкого удостоили звания Героя России, официально причины этого решения не объяснялись.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину 247-й полк был переброшен в аннексированный в 2014 году Крым. Он стал частью южной группировки войск, которая должна была наступать через Херсон на Николаев и Одессу. Командовал наступлением генерал Аркадий Марзоев, которого «Би-би-си» называет протеже начальника Генштаба Валерия Герасимова.

24 февраля 2022 года, в первый день вторжения, Марзоев отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, заверив офицеров, что трасса на город свободна. Но десантники попали в засаду — и понесли тяжелые потери. Спустя два дня ситуация повторилась, только в этот раз десантники пытались штурмовать аэропорт Николаева. «Всего за два дня 247-й потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено девять боевых машин», — цитирует «Би-би-си» сообщение в телеграм-канале «Тринадцатый», который ведет один из воюющих в Украине добровольцев.

Лисицкий при этом, как рассказали «Би-би-си» его сослуживцы, смог вывести свой батальон из окружения в аэропорту Николаева без потерь, а также организовал оборону по реке Ингулец, которую российские военные держали вплоть до отступления с правого берега Днепра. Потом офицер был отправлен в отпуск — и на лечение в Ставрополь (он получил ранения обеих ног). «Би-би-си» отмечает, что это случилось на фоне конфликта с Марзоевым.

Находясь в Ставрополе, утверждают источники издания, Лисицкий писал докладные о том, кто виноват в разгроме 247-го полка. Он отправлял их Владимиру Путину, Сергею Шойгу, Валерию Герасимову, а также в администрацию президента и в Минобороны.

По словам сослуживцев Лисицкого, в полку обсуждали, что после вывода батальона из окружения он будет повторно представлен к званию Героя России, однако этого не произошло. 26 марта стало известно, что Путин наградил орденом Александра Невского генерала Марзоева. В тот же день Лисицкий совершил самоубийство.

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