Умер Герой России Дмитрий Лисицкий. По одной из версий, он погиб на передовой в Украине, по другой — совершил самоубийство в Ставрополе
Погиб командир одного из батальонов 247-го десантно-штурмового полка ВС России, герой России Дмитрий Лисицкий, который, как считается, сыграл значительную роль в окружении крупной группировки украинских войск под Иловайском в 2014 году.
Обстоятельства смерти Лисицкого неясны. Украинский журналист Юрий Бутусов, первым сообщивший об этом, утверждает, что военнослужащий был убит украинскими военными. Также о смерти Лисицкого «на передовой» написал Владимир Ситников, ректор Ставропольского государственного аграрного университета, где учился Лисицкий.
По другой версии, приведенной в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня», Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе. «Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава», — утверждает Собчак. Такую же версию приводит телеграм-канал Baza.
Александр Теньков, глава Благодарненского округа Ставропольского края, откуда родом Лисицкий, сообщил лишь, что военнослужащий «погиб», не уточняя, где и каким образом.
Лисицкого называют одним из организаторов «Иловайского котла» в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году. Тогда, после успешного наступления ВСУ на позиции сепаратистов, в бой на стороне последних вступили российские войска (официально РФ отрицала участие своих военных), что привело к окружению украинской группировки под Иловайском и ее большим потерям. В украинских СМИ события под Иловайском называют «одним из самых ужасных сражений в истории».
Лисицкий получил звание Героя России в начале 2015 года. Причины, по которым ему присвоили это звание, официально не уточнялись.