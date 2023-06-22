Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Песков назвал это «очередной ложью»

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта «с выбросом радиации» на оккупированной Запорожской атомной станции. По словам Зеленского, российские военные подготовили все необходимое для этого.

«К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра», — сказал Зеленский.

По его словам, соответствующую информацию он получил от украинских спецслужб. Он добавил, что Украина передаст эти данные своим партнерам: «Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать».

На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, а значит мир может и должен действовать.

Слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это «очередная ложь». «Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть», — сказал Песков.

20 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. На следующий день МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорилось, что во время визита главы организации Рафаэля Гросси в середине июня около пруда-охладителя мин обнаружено не было. В агентстве отметили, что им известно о минах, заложенных за пределами периметра станции, а также в «определенных местах внутри [периметра]».

После разрушения плотины Каховской ГЭС, в котором Россия и Украина обвиняют друг друга, охлаждение Запорожской АЭС осуществляется за счет пруда-охладителя, расположенного рядом со станцией. В начале июня Рафаэль Гросси заявил, что пруда будет достаточно для охлаждения станции в течение нескольких месяцев. Также он подчеркнул, что сейчас жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым.

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