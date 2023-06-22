Президент Украины подписал закон о запрете ввоза российских книг и газет. Верховная рада приняла его год назад

Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз и распространение в Украине книг из России, Беларуси и с временно оккупированных территорий. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что считает закон «правильным».

Зеленский добавил, что текст закона был направлен институтам ЕС, чтобы оценить, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств по защите прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Речь идет о законе № 2309-ІХ, который Верховная рада приняла еще год назад — 19 июня 2022 года, напоминает «Украинская правда».

В Украине была создана петиция с требованием к президенту подписать этот закон, а в годовщину его принятия Верховной радой устроен флеш-моб, участники которого публиковали в соцсетях рисунок художника Никиты Титова «Издательская продукция агрессора — это тоже оккупация, президент, подпишите».

Зеленский, реагируя на петицию и флешмоб, 20 июня указывал, что не подписывает его, так как считает противоречащим статье 24 Конституции Украины, в которой прописан запрет на ограничения по языковым признакам. МИД Украины тогда также заявлял, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, что может затруднить процесс принятия Украины в Евросоюз.

«Медуза» подробно разбирала закон о запрете ввоза и распространения российских изданий в Украине после того, как его приняла Верховная рада.

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