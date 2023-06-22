Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС без воды остались четыре системы оросительных каналов
Прорыв плотины Каховской ГЭС привел к тому, что без воды остались четыре системы оросительных каналов, сообщает BBC News на основе анализа спутниковых снимков.
До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину эти оросительные каналы обеспечивали водой 5,8 тысячи квадратных километров полей, на которых выращивали около двух миллионов тонн зерна в год.
Каховское водохранилище, судя по спутниковым снимкам, почти полностью исчезло — на снимках, которые публикует BBC News, видно, что вместо него остался лишь Днепр в старом русле и протоки.
Плотина Каховской ГЭС, находящаяся на занятой российским войсками территории Украины, разрушилась в ночь на 6 июня. Из-за резкого подъема уровня воды в Днепре ниже по течению были затоплены расположенные по берегам реки населенные пункты. Известно как минимум о 62 погибших на левом и правом берегах Днепра, но эти данные не являются окончательными.
Ущерб из-за затопления, в том числе нанесенный природе, установить пока невозможно, лишь по предварительной оценке властей Украины он составляет не менее 1,5 миллиарда долларов.
Оценивать долговременные последствия от прорыва плотины ГЭС, в том числе для сельского хозяйства из-за обмеления системы орошения, еще даже не пытались.