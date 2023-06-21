Херсон. 15 июня 2023 года Alex Chan / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

По данным МВД Украины на утро 21 июня, на правом берегу Днепра в Херсонской области после подтопленными остаются три населенных пункта (595 домов), а на оккупированном российскими войсками левобережье — 17 населенных пунктов (левый берег ниже, чем правый).

С начала спасательных работ сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям откачали более 182,3 тысячи тонн воды из 795 домов и подвалов. Местным жителям подвезены 554 тонны чистой воды. Из района бедствия эвакуированы более 2700 человек. Вспышек инфекционных заболеваний не выявлено.

После разрушения плотины Каховской ГЭС, по данным украинских властей, погиб 21 человек, в том числе пятеро — в результате прицельных обстрелов с российской стороны. Еще 28 человек получили ранения. 20 июня в Херсоне под российский артиллерийский обстрел попали спасатели, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии на ГЭС. В результате погиб один сотрудник спасательной службы и еще восемь получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В экстренных службах на оккупированном левом берегу Днепра сообщили ТАСС, что от воды уже освободились 11 795 жилых домов, что составляет 51% всего подтопленного жилого фонда. «Также вода сошла с 64 социально значимых объектов и шести кладбищ», — добавил собеседник агентства.

Назначенный Россией «глава» оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из городских округов Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани были эвакуированы 8,2 тысячи местных жителей. Ранее волонтеры сообщали, что российские военные закрывали на карантин затопленную Голую Пристань, мешая эвакуации местных жителей и доставке гуманитарной помощи в город.

По данным «главы правительства» аннексированной части региона Андрея Алексеенко, погиб 41 человек. Медицинские службы сообщают о 121 пострадавшем. Все они госпитализированы с переохлаждением и различными травмами. Оккупационные «власти» объявили, что предоставят пострадавшим единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Сообщается, что ее уже получили почти 2,2 тысячи человек.

Что происходит в Голой Пристани

Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани Город затопило после катастрофы на Каховской ГЭС. Туда не пускали волонтеров

Что происходит в Голой Пристани

Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани Город затопило после катастрофы на Каховской ГЭС. Туда не пускали волонтеров

Как пишет «Русская служба Би-би-си», главной проблемой на обоих берегах остается нехватка чистой воды. Вода, затопившая населенные пункты, сильно загрязнена и ее нельзя использовать в хозяйстве. Теперь воду пострадавшим доставляют в бутылках из других регионов.

При этом падение уровня воды не упрощает, а даже усложняет работу волонтерам, работающим на левом берегу. Теперь дороги развезло и занесло илом. «В некоторых поселках, например, в Солонцах, вода уходит, и поэтому становится на лодке не проплыть. Туда успели довольно много помощи забросить, но сейчас для этого уже нужны мощные машины, вездеходы. У волонтеров их нет, а будут ли такие машины задействовать власти, мы не знаем», — рассказали изданию волонтеры.

Два осведомленных источника сообщили «Би-би-си», что российская армия по-прежнему не пускает волонтеров в населенные пункты, где может быть много погибших. 19 июня Россия отказалась допустить на оккупированные территории левого берега сотрудников гуманитарной миссии ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что причиной тому стали продолжающиеся обстрелы. «Я не знаю точно нюансов. Там же очень много вопросов: как переходить линию разграничения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там идут постоянные обстрелы, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди», — заявил представитель Кремля.

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По разным оценкам, жителям Херсонской области предстоит жить на привозной воде от трех месяцев до полугода. Волонтеры распространяют среди жителей левого берега специальные инструкции и таблетки для обеззараживания воды. «Сделали памятку для жителей, как воду кипятить и фильтровать. Объясняем, что водой, которая вокруг, нельзя даже умываться или мыть что-то, потому что для многих это неочевидно», — рассказала «Би-би-си» координатор волонтерской организации.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что вода в Днепре по некоторым показателям загрязнена в 28 тысяч раз выше нормы. Власти запретили купаться, ловить рыбу, пить воду из Днепра и поить ею скот. Некоторые местные жители уже начали жаловаться на раздражения на коже, вызванные разлившейся водой.

Экологи предупреждают, что в зоне затопления оказались кладбища, скотомогильники, свалки, склады с химикатами и удобрениями и просто выгребные ямы в частных домовладениях, поэтому в воде могут оказаться возбудители холеры, дизентерии, сальмонеллеза, гепатита и сибирской язвы.

При этом химическое загрязнение нельзя убрать обычным кипячением или фильтрацией, пояснил «Би-би-си» эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. «Тяжелые металлы не выводятся из организма и с циркуляцией внутри тела разрушают почки. Пройдут годы, пока выяснится, что там люди пострадали от тяжелых металлов. Но люди считают, что если они вскипятят воду, то инфекции не будет. Это правда, не будет, но химические-то загрязнения остаются», — сказал он.

Как выглядит катастрофа

Катастрофа в Херсонской области. На этих фотографиях можно увидеть, насколько это страшно Люди спасаются и спасают друг друга — под обстрелами, потому что война продолжается

Как выглядит катастрофа

Катастрофа в Херсонской области. На этих фотографиях можно увидеть, насколько это страшно Люди спасаются и спасают друг друга — под обстрелами, потому что война продолжается

Центр экологических инициатив «Экодiя» сообщил, что помимо первичного загрязнения Днепра мусором, сточными водами, горюче-смазочными материалами, существует так называемое «вторичное загрязнение», возникающее в результате нарушения слоев ила в водоемах, где десятилетиями происходило накопление загрязняющих веществ. Например, на дне Каховского водохранилища 70 лет накапливались тяжелые металлы, нефтепродукты и радионуклиды, выбрасываемые с предприятий Запорожья, Днепра и Каменского. После разрушения плотины Каховской ГЭС все эти отходы попали в Черное море, рассказал эколог Алексей Василюк из Украинской природоохранной группы (UNCG).

В Каховском водохранилище, как и в нижней пойме Днепра, было одно из самых больших скоплений пресноводных промысловых видов рыб в Украине. В нем обитали не менее 43 видов рыб. На восстановление этих запасов потребуется минимум 7-10 лет, заявили в UNCG. Экологи считают, что подавляющее большинство живых организмов в водохранилище — ракообразные, беспозвоночные и насекомые — уже погибли.

По данным Greenpeace, в зоне затопления оказались 49 природных охраняемых территорий, где под угрозой исчезновения находятся целые популяции редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

«Можно с уверенностью сказать, что масштаб этой катастрофы не сравним с какими-либо предыдущими событиями в Украине. За последние 90 лет пойма Днепра была зарегулирована с помощью шести плотин и заселена видами, у которых нет эффективных механизмов спасения от наводнений. Практически мгновенное повышение уровня воды не оставляет шансов большинству наземных животных и колониям большинства видов птиц. Популяциям некоторых видов за один день 6 июня был нанесен, возможно, больший удар, чем за последние 100 лет», — заключают в UNCG.

Помимо этого, Каховское водохранилище обеспечивало орошение Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Как считают в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, уже в следующем году поля на юге страны «могут превратиться в пустыню».

Также из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в море вынесло большое количество боеприпасов. В период военных действий Украина стала самой заминированной территорией мира.

Точный масштаб ущерба от частичного затопления Херсонской области установить пока невозможно. Только на первых порах правительство Украины оценивало экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 55 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов).

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