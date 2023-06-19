Россия отказалась пустить сотрудников ООН на затопленные территории на левом берегу Днепра

Российские власти отказались предоставить представителям ООН доступ в подконтрольные РФ районы Херсонской области, затопленные после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом заявили в ООН.

«Правительство Российской Федерации пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун.

Браун подчеркнула, что «нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются».

Ранее о том, что их не пускают в населенные пункты на затопленных территориях, неоднократно сообщали волонтеры.

«Глава» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что с затопленных территорий на левом берегу Днепра были эвакуированы 7,8 тысячи человек. По официальным данным, погибли 18 человек.

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