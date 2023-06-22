Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовном наказании за работу на иностранные неправительственные организации

Госдума в первом чтении приняла пакет из трех законопроектов, вводящих административную и уголовную ответственность за участие в деятельности зарубежных и международных неправительственных организаций (НПО), не внесенных в , сообщает пресс-служба Госдумы.

Как поясняет «ОВД-Инфо», один из законопроектов вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, второй — в Уголовный кодекс. Последний содержит поправки к федеральному закону о некоммерческих организациях.

Согласно этим поправкам, в России будет введен запрет на участие физических и юридических лиц в деятельности иностранных НПО на территории России, если эти организации не были внесены в реестр Минюста.

В случае нарушения запрета физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч. Для иностранцев и лиц без гражданства предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ, пишет ТАСС.

За повторное нарушение при определенных и за организацию деятельности соответствующих НПО предусмотрена уголовная ответственность — до двух и трех лет лишения свободы соответственно.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что зарубежные НПО представляют угрозу для страны, поскольку «работают на подрыв конституционных и экономических основ России, прикрываясь гуманитарными целями».

В мае и июне 2023 года Гепрокуратура России объявила деятельность двух международных природоохранных организаций — Всемирного фонда дикой природы и «Гринпис Интернешнл» — «нежелательными» на территории России. Свое решение прокуратура мотивировала тем, что эти организация представляли «угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а также «вмешивались во внутренние дела государства».

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