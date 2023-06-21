Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» Всемирный фонд дикой природы

Генеральная прокуратура объявила деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) «нежелательной» на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США», — говорится в пресс-релизе.

Также Генпрокуратура утверждает, что фонд сформировал сеть подконтрольных некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России и «подготовке „независимых“ оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России».

Отдельно ведомство отмечает рейтинг экологической ответственности российских компаний, созданный WWF, который фонд «тенденциозно ведет в соответствии с субъективными стандартами и критериями», поскольку именно фонд определяет предприятия, достойные получения «зеленого статуса».

Кроме того, отмечает пресс-служба, WWF оказывал материальную и методическую поддержку российским организациям-«иноагентам», в том числе «Друзьям Балтики» и «Экологической вахте Сахалина». Ведомство подчеркивает, что члены этих организаций привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера, что, согласно Гепрокуратуре, «свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России».

Во Всемирном фонде дикой природы решение Генпрокуратуры пока не комментировали.

В марте 2023 года Минюст России объявил Всемирный фонд дикой природы «иностранными агентами». Включения организации в реестр с апреля 2022 года добивалось Российское экологическое общество. Минюст тогда отказался присваивать фонду статус «иноагента», мотивировав это тем, что «НКО—иноагентом» может быть признана только российская некоммерческая организация, которой WWF не является.

В мае Генпрокуратура России объявила «нежелательной» деятельность международной природоохранной организации «Гринпис Интернешнл». В пресс-релизе ведомства утверждалось, что деятельность нидерландской организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»,