Война Четыреста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Три беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье

В Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья сбили три беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, один дрон сбили в районе деревни Лукино, еще два — в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два беспилотника упали в поселке Калинец в Наро-Фоминском округе, это произошло в 05:30 и 05:50. По его словам, дроны упали на подлете к складам одной из воинских частей.