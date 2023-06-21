Война Четыреста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Два беспилотника упали на подлете к складам воинской части в Подмосковье. Обломки еще одного дрона нашли в Новой Москве. Минобороны РФ обвинило в атаке Украину.
- В районе Феодосии остановились поезда. По предварительным данным, подорваны железнодорожные пути.
- Пентагон перепроверил стоимость военной помощи Украине и нашел ошибку более чем на 6 миллиардов долларов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района.
«Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна», — заявил глава региона.
Других подробностей он не сообщил.
ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края по делу о госизмене. Его подозревают в финансировании ВСУ
По версии спецслужбы, житель Советско-Гаванского района переводил с помощью криптовалюты деньги «через третьих лиц, проживающих на территории Украины», на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского оборудования.
Возбуждено уголовное дело о госзимене (статья 275 УК РФ).
Телеграм-канал «112» пишет, что еще один беспилотник был сбит утром 21 июня в районе Домодедово. Официального подтверждения этой информации нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по Украине 33 иранскими дронами «Шахед», семью зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и одной крылатой ракетой «Искандер-М»;
- Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников «Шахед»;
- Российские войска также нанесли 83 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позиция ВСУ;
- Тяжелые бои продолжаются на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За сутки там произошло 40 боевых столкновений;
- Авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск и три удара по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ прокомментировало падение беспилотников в Подмосковье.
«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — говорится в сообщении ведомства.
Как заявили в Минобороны, все беспилотники «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение». Пострадавших и разрушений нет.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. По его словам, в течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Никто не пострадал.
Причины произошедшего он не назвал.
Baza пишет, что взрыв произошел на участке пути в ночь на 21 июня.
Три беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье
В Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья сбили три беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, один дрон сбили в районе деревни Лукино, еще два — в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два беспилотника упали в поселке Калинец в Наро-Фоминском округе, это произошло в 05:30 и 05:50. По его словам, дроны упали на подлете к складам одной из воинских частей.
Здравствуйте. Начинается 483-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.