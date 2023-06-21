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Кыргызстан — одна из стран, куда массово выезжают люди, которым в России грозит уголовное преследование. Для поездки в эту страну, как и для поездок в Казахстан и Армению, не нужен загранпаспорт. Но пребывание в Кыргызстане, пишет «Медиазона», становится для россиян небезопасным; известно уже о нескольких случаях задержания активистов, которых власти России преследуют по политическим мотивам.

30 мая в Кыргызстане сотрудники местной спецслужбы задержали антивоенного активиста Алексея Рожкова, которого в России в покушении на убийство из-за того, что он бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Задержание произошло на следующий день после того, как Рожков побывал в центре обслуживания населения, где продлевал временную регистрацию.

Рано утром к нему в съемную квартиру ворвалась группа оперативников, после чего его забрали в отделение ГКНБ. «В соседних помещениях часто и продолжительно были слышны крики людей, которых пытали. Мне угрожали пытками, если не буду сотрудничать», — рассказал Рожков. В тот же день его в сопровождении двух сотрудников спецслужб посадили на самолет до Екатеринбурга. В России, по словам Рожкова, его встретили сотрудники ФСБ, которые набросили ему на голову мешок и били электрошокером. Сейчас активист находится в СИЗО в Екатеринбурге.

«Медиазона» отмечает, что до сих пор непонятно, как принудительный перелет Рожкова в Россию был оформлен юридически — силовики не предоставили никаких бумаг о депортации; о заседаниях суда по этому вопросу также ничего не известно.

В начале июня в Бишкеке были задержаны еще двое российских активистов — Лев Скорякин и Алена Крылова. Скорякина в России обвиняют в хулиганстве из-за акции против политических репрессий, Крылову — в участии в движении «Левое сопротивление», которое организовывает пикеты и акции протеста. Власти РФ считают его «экстремистским».

Скорякин и Крылова сразу сообщили о своем задержании правозащитникам, которые быстро предали дело огласке. Вероятно, именно поэтому силовикам не удалось сразу отправить их в Россию, как Рожкова. Активисты подали прошение о предоставлении политического убежища; как минимум до его рассмотрения их не смогут депортировать в РФ.

Как отмечает «Медиазона», в Кыргызстане в последнее время развернули систему распознавания лиц, при помощи которой силовики ищут людей, объявленных в розыск в других странах СНГ. Российские власти в рамках этой системы предоставили Кыргызстану данные более чем 85 тысяч человек. Уже за первые десять дней работы камер, отчитывалось МВД, удалось идентифицировать 57 из них, четверо были задержаны.

Правозащитники из инициативы «Вывожук» отмечают, что камеры с системой распознавания лиц в Бишкеке сделали положение бежавших в Кыргызстан из России активистов более рискованным — обновление баз на пограничных КПП проходило медленно и занимало месяцы, что позволяло россиянам успеть сделать документы и покинуть Кыргызстан. Развернутая в столице республики система «Безопасный город» получает данные о людях, находящихся в межгосударственном розыске, намного быстрее.

Правозащитница Анастасия Буракова в разговоре с «Медиазоной» отметила, что «возможность произвольных задержаний, экстрадиций или высылки в обход процедуры экстрадиции» сохраняется и в других странах СНГ, однако многие из них «не горят желанием» выполнять запросы России о высылке преследуемых активистов и зачастую реагируют на них формально. В Кыргызстане, по ее словам, ситуация становится «все хуже и хуже».

Чтобы снизить вероятность незаконной высылки в Россию, правозащитники из «Вывожука» составили памятку для россиян на случай задержания. «Ни один процесс экстрадиции не может занимать один день, это называется похищением. Покажите ГКНБ, что вы знаете о том, что экстрадиция — медленный процесс. Спросите, когда состоится суд по избранию меры пресечения. Говорите, что у вас есть адвокат и, если вы не выйдете на связь, он начнет вас искать», — говорится в памятке.

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