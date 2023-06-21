Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели активиста Анатолия Березикова в спецприемнике

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 40-летнего музыканта и активиста Анатолия Березикова в спецприемнике Ростова-на-Дону, сообщает правозащитный проект .

Дело возбуждено по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса РФ — доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Согласно постановлению следователя, Березиков умер от «механической асфиксии», покончив с собой утром 14 июня в камере, где отбывал административный арест по делу о мелком хулиганстве.

В документе также утверждается, что он находился в камере один. При этом ранее сотрудники правоохранительных органов говорили родственникам погибшего, что у него были соседи по камере, отмечают правозащитники.

С середины мая Анатолия Березикова трижды арестовывали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве. По словам правозащитников, Березикова преследовали за то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен, а из спецприемника не выпускали, готовя обвинение в госизмене. После гибели Березикова юристы «Первого отдела» объявили, что проведут независимое расследование его смерти.

О гибели Березикова

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков. Его месяц держали под административным арестом — возможно, чтобы подготовить обвинение в госизмене Он выступал против войны. После задержания его пытали

О гибели Березикова

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков. Его месяц держали под административным арестом — возможно, чтобы подготовить обвинение в госизмене Он выступал против войны. После задержания его пытали