Страница Анатолия Березикова во «ВКонтакте»

В спецприемнике в Ростове-на-Дону 14 июня умер активист Анатолий Березиков, который с середины мая не выходил из-под административного ареста — на него раз за разом составляли новые протоколы. После его смерти в спецприемнике заявили, что он совершил самоубийство. Его адвокат Ирина Гак предполагает, что Березиков умер во время пыток. «Медиазона» рассказала, что известно об обстоятельствах его смерти.

Согласно полицейским протоколам, в первый раз 40-летнего Анатолия Березикова задержали 11 мая. Полицейские остановили его на окраине Ростова-на-Дону, и попросили показать документы. Как утверждается в протоколе, Березиков отказался, толкнул одного из полицейских и попытался бежать. После задержания на него составили протокол о неповиновении полиции. Судья Первомайского районного суда отправила Березикова под арест на 10 суток.

По версии полиции, Березиков, выйдя из спецприемника 21 мая, стал материться и приставать к прохожим. Он якобы не отреагировал на предупреждения полиции, отказался садиться в патрульный автомобиль, толкал полицейских и хватал их за форму. В результате его снова задержали. Судья Ленинского районного суда отправил Березикова под арест на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

Как пишет «Медиазона», задержанный смог передать сообщение, что он нуждается в помощи. Когда к нему пришла адвокат Ирина Гак, он рассказал ей, что полицейские протоколы сфабрикованы.

«Медиазона» выяснила, что первое задержание Березикова произошло вовсе не на улице во время случайной встречи с полицейскими, а в арендованной квартире, которую он снял несколько лет назад, переехав в Ростов-на-Дону из Подмосковья. Утром 11 мая, по словам активиста, к нему в квартиру, взломав дверь, ворвались шесть человек в черных балаклавах. Они повалили его на пол и начали избивать.

В квартире прошел обыск, после чего на Березикова составили протокол о неповиновении полиции. Позднее Березиков рассказывал, что к нему в спецприемник приходил следователь ФСБ. Он пообещал, что этот арест не будет последним.

31 мая, когда истекал срок второго ареста Березикова, адвокат Ирина Гак, активистка Татьяна Спорышева и еще две женщины приехали к спецприемнику, чтобы не допустить его очередного задержания. Для этого они встали у всех выходов из спецприемника.

Спорышева рассказала, что к их приходу у одного из выходов уже стоял полицейский УАЗ, около которого ходил мужчина — она считает, что это был сотрудник ФСБ. Увидев женщин, он позвонил кому-то, и ко второму выезду приехал еще один автомобиль.

Когда подошло время освобождения, дежурный сотрудник сказал, что Березикова уже выпустили. Дежурному сначала поверили, и один из выездов оставили без наблюдения. «Тогда мы поняли, что нас обманули — то есть пока мы обсуждали, его вывели через другой вход и сразу же увезли. Мы это поняли по поведению полицейских, но мы не знали даже, куда его увезли», — рассказала Спорышева.

Адвокат нашла Березикова через несколько часов в Ленинском районном суде. «Он был бледен и крайне напуган», — рассказала Ирина Гак. Активист рассказал ей, что оперативники вывезли его за город и пытали там электрошокером. На его спине защитница увидела множественные красные точки, характерные для ударов электрошокером.

Заседание суда длилось несколько часов. Судья проигнорировала заявления защиты о визите следователя ФСБ, угрозах для жизни и пытках. В итоге Березикова отправили под арест еще на 15 суток — снова по протоколу о мелком хулиганстве.

Спорышева рассказала, что после заседания Березиков успел сказать: «Я боюсь, что я вообще исчезну. Я боюсь, что они меня убьют, и я не доживу до выхода из спецприемника, то есть не доживу до 15 июня».

В последний раз Ирина Гак встретилась с Березиковым в спецприемнике 13 июня. Он был уверен, что на него заведут уголовное дело, но обещал не признавать вину, даже несмотря на пытки.

14 июня Гак вместе со Спорышевой снова пришли к Березикову, но в спецприемнике им сказали, что он умер. «Причину точно не сообщили, сказали — или сердечный приступ, или покончил с собой. То есть непонятно. Мы вызвали скорую помощь, позвонили в полицию. Мы просто не могли в это поверить — думали, может ему плохо, может он еще жив, может ему можно еще помочь, а они нас обманывают», — рассказала Спорышева.

Позднее к спецприемнику подъехала машина скорой помощи и забрала тело. На следующий день Березикова опознала его близкая подруга. В спецприемнике к тому времени определились с версией произошедшего — он якобы совершил самоубийство.

Правозащитники считают, что следователи собирались обвинить Березикова в госизмене. В частности, адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела» уверен, что череда арестов понадобилась региональному УФСБ именно для того, чтобы согласовать уголовное дело с главным управлением.

Решение о возбуждении дела о госизмене согласовывается в Москве. По своей инициативе они его возбудить не могут. На это требуется время. У некоторых уходит 15 суток, у некоторых уходит два-три месяца. Все это время они пытались подготовить его к возбуждению дела, чтобы он давал признательные показания и не пытался защищаться, будучи без адвоката по соглашению. Чтобы вел себя покорно и не мешал спокойно расследовать дело.

По мнению Смирнова, именно то, что Березиков не поддавался на угрозы, и привело к его смерти. «Они пытают жестоко. Адвокат виделась с ним буквально незадолго до смерти, он не собирался, естественно, кончать жизнь самоубийством, он наоборот, говорил, что собирается защищаться, говорил, что опасается за свою жизнь и здоровье. Электричество — это вещь такая. Немножко переборщил, и сердце может остановиться даже у самого здорового человека», — пояснил адвокат.

Почему ФСБ заинтересовалась именно Березиковым, неизвестно. Сообщалось, что он расклеивал листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. Смирнов эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Адвокат Ирина Гак от комментариев отказалась. Татьяна Спорышева сообщила, что Березиков после ареста сам рассказывал, что несколько месяцев расклеивал антивоенные листовки. Какие именно, она не знает.

«Медиазона» обратила вниманием, что накануне ареста Березикова в украинском телеграм-канале «Оперативний ЗСУ» появился пост, в котором говорилось, что Ростов-на-Дону «выделился во флешмобе» по распространению листовок «Хочу жить».

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