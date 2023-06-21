Конституционный суд отказался отменить статью о «дискредитации» армии

Конституционный суд отказался признать неконституционной и отменить административную статью о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Жалобы на статью подавала коалиция юристов из «ОВД-Инфо», «Мемориала», «Руси Сидящей» и других правозащитных объединений. Всего в суд были направлены жалобы от лица 23 заявителей, которым ранее назначали штрафы за «дискредитацию» из-за их антивоенной позиции. В жалобах статья о «дискредитации» называлась дискриминационной, поскольку она нарушает конституционные права граждан на выражение мнения, свободу совести и собраний.

Как пишет «ОВД-Инфо», вечером 20 июня на сайте Конституционного суда были опубликованы однотипные отказы в рассмотрении 13 жалоб, в том числе от Ильи Яшина. Еще десять находятся на изучении суда.

В определениях Конституционного суда говорится, что одним из важнейших условий эффективности российской армии является ее поддержка обществом, а критика и антивоенный протест имеют «накопительный эффект», «снижают решительность и мотивированность» военнослужащих и «фактически содействуют силам, противостоящим интересам Российской Федерации».

Также в определении суда говорится, что решения российских властей нельзя произвольно ставить под сомнения, поскольку они направлены «на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

По своему содержанию статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации не может рассматриваться ни как вводящая обязательную идеологию, ни как направленная на пропаганду войны, которая в Российской Федерации запрещена, или как дискриминационная по отношению к лицам в зависимости от их убеждений. Не посягает она и на свободу личности выбирать и придерживаться тех или иных убеждений и действовать в соответствии с ними, поскольку такая свобода не предполагает совершения лицом правонарушений.

Юрист Виолетта Фицнер, участвовавшая в подготовке жалоб, назвала определения «позором для Конституционного суда». «В отказных определениях Конституционный Суд подтвердил, что статья о дискредитации нужна для подавления критики войны и инакомыслия, высказываться на этот счет могут лишь поддерживающие войну, а несогласные должны молчать. Несомненно, такой подход явно противоречит Конституции и является дискриминационным. Определения КС нельзя назвать юридически аргументированными, поскольку их основа — идеология, которая стала в России обязательной, а не Конституция», — прокомментировала ее коллега Мария Немова.

Статью о «дискредитации» российской армии добавили в КоАП вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аналогичная статья появилась и в Уголовном кодексе (до семи лет лишения свободы). Кроме того, в УК внесли статью о распространении «фейков» про армию (до 15 лет колонии).

С начала марта 2022 года в российские суды поступили 7182 административных дела о «дискредитации» армии. 7175 дел рассмотрели в районных судах, еще семь — в военных, сообщает «Медиазона» со ссылкой на данные системы ГАС «Правосудие».

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