Юристы «ОВД-Инфо» потребовали от Конституционного суда отменить статью о «дискредитации» армии

Юристы «ОВД-Инфо» обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить административную статью о «дискредитации» российских вооруженных сил ( ).

В «ОВД-Инфо» сообщили «Медузе», что всего в суд будут поданы 20 жалоб (на момент написания новости 10 из них уже поданы) по делам, которые связаны с административным преследованием за одиночные пикеты, посты в соцсетях и надписи на одежде.

По данным «ОВД-Инфо», всего в России возбудили не менее 6561 дела по административной статье о «дискредитации» армии.

В жалобах юристы называют статью о «дискредитации» армии дискриминационной, поскольку она запрещает высказывать антивоенные убеждения и любые критические суждения о вооруженных силах РФ. Она также нарушает закрепленные в Конституции принципы свободы слова, свободы совести и свободы собраний.

В суд обратились Виолетта Фицнер, Мария Немова и Полина Куракина («ОВД-Инфо»). В работе над жалобами также участвовали Ольга Подоплелова («Русь сидящая»), Григорий Вайпан и Жаргал Будаев («Мемориал»).

Обращение поддерживают юристы Сергей Подольский, Антон Аптекарь, Мария Эйсмонт, Екатерина Раева, Мария Терехова, Евгения Рыжкова и Николай Бобринский.

Статью о «дискредитации» российской армии добавили в КоАП вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аналогичная статья появилась и в Уголовном кодексе (до семи лет лишения свободы). Кроме того, в УК внесли статью о распространении «фейков» про армию (до 15 лет колонии).

В середине апреля «Медиазона» сообщила, что за 2022 год в суды поступило 5622 административных протокола о «дискредитации» армии. Было назначено 4439 штрафов на общую сумму более 150 миллионов рублей.

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