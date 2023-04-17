В 2022 году россиян оштрафовали более чем на 150 миллионов рублей по протоколам о «дискредитации» армии

Российские суды за 2022 год оштрафовали граждан страны на 151 257 500 рублей по административным протоколам о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), следует из статистики судебного департамента при Верховном суде РФ, внимание на которую обратила «Медиазона».

Всего за год в суды поступило 5622 административных протокола о «дискредитации». По ним назначили 4439 штрафов и вынесли одно предупреждение. В силу вступили постановления о штрафах на 117 391 500 рублей.

Помимо граждан штрафы за «дискредитацию» назначили 12 компаниям, 15 должностным лицам и восьми предпринимателям без образования юрлица.

К середине апреля 2023 года, по оценкам «Медиазоны», в районные суды поступило уже более 6500 протоколов о «дискредитации».

Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии в России ввели в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Позже в России запретили «дискредитировать» органы власти, а также добровольцев и наемников, участвующих в боевых действиях в Украине.