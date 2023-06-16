Путин назвал Зеленского «позором еврейского народа» и показал кино про холокост, намекнув, что его якобы отрицают в Киеве В общем, это правда новый уровень. Судите сами. Вот полная расшифровка выступления российского лидера

Фотохост-агентство ПМЭФ РИА Новости

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин заявил, что Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа». Позволив себе этот оскорбительный (и да: антисемитский) комментарий, президент РФ в очередной раз обвинил Киев в «поддержке неонацизма». По словам Путина, «он знал», что ему зададут вопрос на эту тему, и поэтому накануне, «когда ложился спать», попросил помощников подготовить материалы в подтверждение своей позиции. После чего зачитал несколько высказываний украинских националистов времен Второй мировой (видимо, подготовленных помощниками), а также включил видео, посвященное их преступлениям (закадровый голос принадлежит пропагандисту Дмитрию Киселеву). По мнению Путина, современные украинские власти «защищают» таких людей. Вот полная расшифровка этой части выступления Путина.

Дмитрий Саймс (политолог, модератор сессии). Вы знаете хорошо, что, может быть, ни одно из ваших утверждений по поводу Украины не вызывает на коллективном Западе такого раздражения, как заявление о том, что в украинской политике большую роль играют нацистские силы — и требуется «денацификация». Вам в ответ говорят: «О чем вы говорите? Зеленский — еврей, он законно избранный президент». Ну и очевидно, он на стороне всего хорошего (западного) против всего плохого (российского), так что вообще не вам говорить, что он на стороне нацистов. Как вы на это ответите?

Владимир Путин. У меня много друзей-евреев с детства, они говорят: «Зеленский не еврей, это позор еврейского народа».

Аплодисменты.

И это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост — это уничтожение шести миллионов евреев, полтора миллиона были уничтожены на Украине и, прежде всего, руками бандеровцев.

Я не сомневался, что вы мне зададите вопросы подобного рода, и попросил вчера вечером… Спать ложился; говорю, пришлите мне некоторые материалы. Позвонил в Москву, уже будучи здесь.

Путин достает распечатку.

Смотрите, некто , руководитель ОУН . Тридцать девятый год: «Москва и жидовство — самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевести на Украину немецкие методы работы с еврейством».

Другой деятель, некто… Это 10 июля 1941 года, так называемая львовская резня. Во Львов вошли немецкие части. Некто : «Относительно жидов принимаемы все методы, которые приведут к их полному уничтожению».

Это чего такое?

Знаете, я читал показания одного урода. Из числа бандеровцев. После войны, где он рассказывал о том, как он и иже с ним пришли и повели на расстрел еврейскую семью. Знаете, без комка в горле читать невозможно. Значит, мужчина, глава семейства, инвалид без одной руки, жена его и двое детей. По-моему, 11 и семи лет, девочки. Они их взяли и повели расстреливать. Вот этот мужчина, инвалид, когда выходил (все понимали, что их ведут на расстрел), обнял одной имеющейся у него рукой собаку и заплакал. Они увели и расстреляли. Детей. Девочек семи и 11 лет.

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Ну вот полтора миллиона евреев уничтожено было. Я уже не говорю про русских, про поляков, которые на бытовом уровне не забыли, что происходило на Украине со стороны бандеровцев. Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят, как бы вернуть себе Западную Украину. И судя по всему, к этому идут постепенно. Но мы сейчас говорим про Холокост. Ну как же это можно отрицать?

Вы знаете что, я прошу прощения у президента Алжира, нашего гостя. Я знал, что вы у меня это спросите (усмехается)… Когда вчера, повторюсь, ложился спать, попросил прислать не только вот эту бумажку… Попросил дать что-то более зримое. Вот мы говорим и говорим одно и то же: вот, значит, Бандера — антисемит, неонацист. Никто этого не хочет слышать в силу того, что Зеленский — человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов-неонацистов. Ну ладно, Ленина скинули — это ваше дело, хотя он основатель современной Украины. Ну бог с ним, но зачем вы на этот пьедестал нацистов возводите?

Вот я не знаю, сделали или нет… Дмитрий Сергеевич [Песков], я просил подготовить. Есть у вас? Там на две минутки какой-то материал должен быть. Если есть… Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста.

Собравшимся показывают материал об убийстве украинскими националистами евреев и поляков во время Второй мировой войны

Владимир Путин смотрит репортаж. За кадром — голос пропагандиста Дмитрия Киселева.

Вот это — Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают. И персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем (аплодисменты). Так же, кстати говоря, как и простые люди в Израиле. Вы посмотрите, что в интернете они говорят — простым русским доходчивым народным языком. Посмотрите, и вам сразу .

Если это не неонацизм, то что это такое? У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых.

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