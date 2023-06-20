Война Четыреста восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июня читайте здесь.
Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» объявили о проведении независимого расследования гибели 40-летнего музыканта и активиста Анатолия Березикова.
Он умер в спецприемнике Ростова-на-Дону 14 июня. С середины мая его трижды арестовывали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.
По словам правозащитников, Березикова преследовали за то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. Из спецприемника его не выпускали под надуманными предлогами, готовя уголовное обвинение в госизмене, считают правозащитники.
Адвокат Березикова Ирина Гак рассказывала, что активисту угрожали убийством сотрудники правоохранительных органов. Накануне его смерти она зафиксировала у своего подзащитного следы от электрошокера. В спецприемнике утверждают, что Березиков покончил с собой.
В одном из районов Киевской области в результате ночной атаки беспилотников повреждено несколько частных домов и нежилые сооружения, сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко.
Кроме того, из-за падения обломков (чего, не уточняется) загорелась трава. Люди в результате атаки не пострадали.
Работа систем ПВО в Киеве
Жители нескольких районов Киева остались без света, сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Так, из-за аварийного отключения четырех высоковольтных подстанции компании без электричества остались жители Подола, Оболони и частично Троещины. Энергетики переключили потребителей на резервные источники питания.
Причины аварии выясняются. Связана ли она с атакой беспилотников в ночь на 20 июня, неизвестно.
General Electric прекратила обслуживание газовых турбин на российских ТЭС из-за санкций
Представители генерирующих компаний рассказали «Коммерсанту», что General Electric закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин из РФ. На следующем этапе, считают они, прекратятся поставки оригинальных запчастей для турбин GE и принадлежащей ей Alstom.
GE прекратила обслуживание газовых турбин после вступления в силу нового пакета санкций США, запрещающего американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам в РФ.
Тайна операции со взрывами на двух газопроводах «Северный поток» вряд ли будет раскрыта в ближайшее время, но детали расследования регулярно попадают в прессу — и появляются все новые версии об исполнителях и организаторах диверсии. Разбираем, что мы знаем о взрывах спустя девять месяцев расследования, а также о состоянии самих газопроводов и перспективах их перезапуска.
Ночью войска РФ запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 32 беспилотника из 35 запущенных уничтожили силы ПВО Украины. По данным украинских военных, дроны запустили с двух направлений: из Брянской области и с побережья Азовского моря.
Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о попадании дрона в объект критической инфраструктуры. Пострадавших, по его словам, нет. В городе изменили маршруты общественного транспорта.
Об атаке беспилотников сообщил и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, над столицей Украины в ночь на 20 июня были сбиты «около двух десятков» дронов.
Еще три дрона были сбиты в Николаевской области, пишет «РБК-Украина». Также ударные беспилотники «фиксировали» в Черкасской области.
Кроме того, армия РФ атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-300, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным Генштаба ВСУ, по региону запустили около семи ракет. Сколько из них сбили, пока не уточняется.
Местные власти заявили, что в результате атаки были повреждены коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха. При этом люди не пострадали.
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