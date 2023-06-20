Война Четыреста восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» объявили о проведении независимого расследования гибели 40-летнего музыканта и активиста Анатолия Березикова.

Он умер в спецприемнике Ростова-на-Дону 14 июня. С середины мая его трижды арестовывали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

По словам правозащитников, Березикова преследовали за то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. Из спецприемника его не выпускали под надуманными предлогами, готовя уголовное обвинение в госизмене, считают правозащитники.

Адвокат Березикова Ирина Гак рассказывала, что активисту угрожали убийством сотрудники правоохранительных органов. Накануне его смерти она зафиксировала у своего подзащитного следы от электрошокера. В спецприемнике утверждают, что Березиков покончил с собой.