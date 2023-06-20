Госдума приняла закон, освобождающий участников войны с Украиной от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому мобилизованных и контрактников, отправившихся воевать в Украину, могут освобождать от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

Также сразу во втором и третьем чтении был принят закон, разрешающий в период мобилизации и военного положения служить по контракту судимым и ограниченно годным гражданам.

Из-под действия законов, которые еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ, выведены осужденные за ряд преступлений, включая изнасилования, терроризм, диверсии, госизмену и шпионаж.

Подробнее об этих законах и к чему они могут привести

Подозреваемые в десятке разных преступлений уйдут от ответственности, если согласятся воевать против Украины До вступления закона в силу можно ограбить человека или угнать машину — и вместо суда пойти на «СВО»

Подробнее об этих законах и к чему они могут привести

Подозреваемые в десятке разных преступлений уйдут от ответственности, если согласятся воевать против Украины До вступления закона в силу можно ограбить человека или угнать машину — и вместо суда пойти на «СВО»

Осенью 2022 года в России отменили запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Исключение было сделано для ряда преступлений, включая теракт, госизмену и экстремизм.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину заключенных в российских колониях начали массово вербовать в ЧВК Вагнера. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. В феврале 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что перестал вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

Завербованные в ЧВК Вагнера заключенные принимали участие в боях за Бахмут. Украинская сторона заявляла об огромных потерях в этой категории участников войны. Российские власти и представители ЧВК «Вагнера» это или отрицали, или оставляли без комментариев.