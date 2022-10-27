Дума приняла законы о добровольческих формированиях и о мобилизации судимых за тяжкие преступления

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, отменяющий запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Запрет останется в силе для тех, кто осужден по некоторым статьям УК РФ, таким как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, теракт, захват заложников, госизмена, организация и финансирование экстремистского сообщества и публичные призывы к экстремизму, а также некоторым другим.

Закон также разрешает перевод граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на должности гражданского персонала в вооруженные силы РФ в период мобилизации.

Также депутаты приняли в третьем чтении закон, определяющий статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы. В соответствии с ним, добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны по решению президента РФ. Добровольцы будут по статусу приравнены к служащим по контракту.

С лета 2022 года известно о вербовке в России заключенных на войну в Украине. Первоначально ей занималась ЧВК Вагнера; согласившимся отправиться на войну заключенным обещали денежное вознаграждение и амнистию. В октябре стало известно, что такую вербовку начало и Минобороны РФ — она происходила в колониях, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

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