Bloomberg: Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
Евросоюз готовит новый пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников агентства, средства будут выделены в виде грантов и льготных кредитов, направленных на финансирование текущих расходов Украины и восстановление приоритетных объектов инфраструктуры. Финансироваться пакет будет за счет взносов государств-членов ЕС, а не с помощью рыночных займов, как это было раньше.
Вероятно, Еврокомиссия представит свой план, рассчитанный на 2024-2027 годы, перед конференцией по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 20 июня. Bloomberg обращает внимание, что в план все еще могут быть внесены изменения.
Агентство пишет, что новый пакет помощи будет выделен при условии проведения в Украине реформ, направленных на улучшения ситуации с верховенством закона и борьбой с коррупцией — эти же реформы являются условием для вступления страны в Евросоюз.
Согласно последней оценке Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины потребуется не менее 411 миллиардов долларов. В сентябре 2022 года банк сделал свой первый прогноз стоимости восстановления страны — тогда речь шла о почти 350 миллиардах. Власти Украины летом 2022 года заявили, что на восстановление страны потребуется около 750 миллиардов долларов к 2032 году.