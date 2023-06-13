«Сибирь.Реалии»: власти Хакасии по требованию Минобороны РФ перестали публиковать некрологи о российских военных, погибших в Украине

Правительство Хакасии отказалось от публикации некрологов о погибших в Украине военных по просьбе Минобороны России, сообщили источники «Сибирь.Реалии», близкие к региональным властям.

Один из собеседников издания рассказал, что пресс-служба правительства перестала публиковать данные о погибших в Украине наемниках . По его словам, это решение связано с тем, что эти данные используют «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» для подсчета потерь армии РФ.

В последний раз правительство Хакасии опубликовало некролог из Украины 26 апреля. В сообщении говорились о гибели депутата Верховного совета Дмитрия Иванова, воевавшего в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-Би-Си» вместе с волонтерами ведут подсчет потерь российской стороны по открытым источникам, в том числе по некрологам, которые публикуют власти регионов РФ. По состоянию на 9 июня журналисты и волонтеры подтвердили гибель 25 218 российских военных и добровольцев, погибших в Украине.

6 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сорвала «давно обещанное наступление» ВСУ на разных участках фронта. При этом в ходе боев погиб 71 российский военнослужащий.

До этого российское командование не отчитывалось о собственных потерях в Украине с сентября 2022 года. Тогда Шойгу заявлял, что с начала вторжения погибли 5937 российских военнослужащих.