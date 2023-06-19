«Сегодня есть возможность вернуться, завтра может ее уже не быть». Вячеслав Володин заявил, что половина уехавших россиян вернулись назад и призвал остальных «включить голову»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что половина уехавших из России после начала войны уже вернулись назад и «этот процесс продолжается».

Некоторые, написал Володин в телеграме, поняли, «что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык», кто-то решил вернуться в комфорт, «признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России», а на кого-то «повлияла русофобская политика западных государств».

Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия.

В качестве примера «русофобской политики» Володин привел президента Чехии Петра Павела, сказавшего в интервью «Радио Свобода», что спецслужбы должны «пристально» следить за россиянами на Западе, и вспомнившего про интернирование японцев в США. Пресс-служба президента Чехии позднее разъяснила, что Павел не призывал интернировать россиян, а лишь имел в виду, что «ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».

Спикер Госдумы призвал россиян, покинувших страну, «включить голову». «Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — написал он. Почему граждане РФ могут в будущем лишиться возможности вернуться в Россию, Володин разъяснять не стал.

О том, что почти половина россиян, которые уехали из страны после объявления мобилизации, вернулись в Россию, в рамках Петербургского экономического форума заявил помощник президента России Максим Орешкин. «Уровень оптимизма населения — на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», — сказал он.

Официальных данных о том, сколько россиян покинули страну после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года, а затем после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, нет. Неофициальные источники заявляли о сотнях тысячах уехавших.

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