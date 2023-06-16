«Президент не имел в виду интернирование». В офисе президента Чехии прокомментировали его слова о «пристальном» наблюдении за россиянами на Западе

Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова прокомментировала заявление главы республики о том, что европейским спецслужбам нужно «пристальнее» следить за живущими в западных странах россиянами.

В электронном письме изданию «Радио Свобода» она заявила, что слова президента относились не к каждому отдельному человеку, а к «тем, кто составляет факторы риска».

По ее словам, значительное большинство россиян поддерживает президента РФ Владимира Путина, агрессию против Украины и даже удары по гражданским объектам. «В этих условиях было бы полным провалом наших служб безопасности и угрозой для безопасности наших граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания россиянам, проживающим в нашей стране», —заявила Ржехакова.

Пресс-секретарь также прокомментировала заявление Павла, который, говоря о спецслужбах, привел в пример США: «Если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал он. На уточняющий вопрос журналиста, что он подразумевает под «режимом наблюдения», Павел ответил: «Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб».

По словам Ржехаковой, «президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование», а японских граждан Павел упомянул «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».

В 1942 году в США 120 тысяч японцев (более половины из них имели американское гражданство) были насильно переселены в концентрационные лагеря, которые назывались как «военные центры перемещения». В 1988 году 40-й президент США Рональд Рейган подписал закон о гражданских свободах, в котором правительство США извинилось за интернирование японцев, вызванное «расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства». Более 80 тысячам американцев японского происхождения, прошедшим концлагеря, выплатили компенсацию в размере 20 тысяч долларов на человека.