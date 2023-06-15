Западные спецслужбы должны пристальнее наблюдать за гражданами России, которые проживают за границей, заявил в интервью «Радио Свобода» президент Чехии Петр Павел.

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — цитирует слова президента «Настоящее время».

При этом, говоря о слежке спецслужб, Павел провел параллель со Второй мировой войной, когда тысячи японцев были интернированы в США.

«Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, что он подразумевает под «режимом наблюдения», чешский лидер ответил: «Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб».

В 1942 году в США 120 тысяч японцев (более половины из них имели американское гражданство) были насильно переселены в концентрационные лагеря, которые называли «военные центры перемещения». В 1988 году Рональд Рейган подписал закон о гражданских свободах, в котором правительство США принесло извинения за интернирование японцев, вызванное «расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства». Более 80 тысячам американцам японского происхождения, прошедшим концлагеря, была выплачена компенсация в размере 20 тысяч долларов на человека.