Почти половина россиян, которые уехали из страны после объявления мобилизации, вернулись в Россию. Такое заявление сделал помощник президента России Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме, передает РБК.

«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения — на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», — сказал он.

Он пояснил, что о возвращении россиян в страну свидетельствует банковская статистика.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что задача властей на следующий год состоит в том, чтобы в Россию вернулись как можно больше пессимистов.

«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. <…> KPI, чтобы пессимисты вернулись», — сказал министр финансов.

В октябре 2022 года Forbes со ссылкой на источник в администрации президента РФ писал, что с начала мобилизации из России уехали около 600-700 тысяч человек. Другой собеседник издания утверждал, что число уехавших достигло почти миллиона человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «похожей на утку».

Читайте также

Россиянам все сложнее уехать в Европу. Но многие страны ЕС все еще выдают шенгенские визы. Как их получить? А куда точно не попасть? Путеводитель-инструкция «Медузы» по выезду в ЕС

Читайте также

Россиянам все сложнее уехать в Европу. Но многие страны ЕС все еще выдают шенгенские визы. Как их получить? А куда точно не попасть? Путеводитель-инструкция «Медузы» по выезду в ЕС