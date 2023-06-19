Война Четыреста восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Россия не предоставила ООН доступ в захваченные районы Украины, пострадавшие в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.
- В Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили село Пятихатки на юге Запорожской области.
- По словам Володина, половина уехавших после начала войны россиян вернулись назад. Он призвал остальных «включить голову».
- Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили все восемь целей.
- Восемь человек ранены в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области.
В Симферополе взорвался автомобиль представителя назначенной РФ «администрации» Запорожской области, сообщают Baza и Mash.
В результате взрыва на Евпаторийском шоссе «помощник вице-премьера Запорожской области» Владимир Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.
Причина взрыва пока неизвестна.
«Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях
В административном протоколе, который рассмотрел мировой судья, шла речь об информации пользователей сервиса «Яндекс.Услуги», которая была нужна ФСБ «для розыска людей или обеспечении безопасности страны». О каких именно данных шла речь, не уточняется.
В компании заявили, что не могли выполнить требования законодательства, так как из-за санкций, введенных в отношении России, у нее нет возможности провести необходимые для этого «закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства».
Восемь человек пострадали при обстреле города Валуйки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также рассказал, что за минувшие сутки под обстрелы попали семь районов области.
Главу екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за публикаций другой организации
Как отмечает «Общество Мемориал», по этому делу Мосина привлекли как должностное лицо. Причиной штрафа стали публикации на сайте «Уральского Мемориала», к которому екатеринбургское отделение (Мосин является его единственным сотрудником) не имеет никакого отношения.
В начале июня суд в Екатеринбурге оштрафовал екатеринбургскую общественную организацию «Мемориал» на 300 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии по аналогичному поводу.
Директор издательства William Collins Books Арабелла Пайк в колонке, опубликованной в газете The Sunday Times, назвала решение писательницы Элизабет Гилберт отложить выход нового романа из-за критики украинцев актом цензуры и угрозой свободе слова.
Гилберт — автор бестселлера «Есть, молиться, любить» — в середине июня объявила, что переносит выход своего нового романа «The Snow Forest» («Снежный лес»), действие которого происходит в Сибири. Как пояснила писательница, за последнее время получила большое число сообщений от украинских читателей, которые высказали свое негодование в связи с тем, что она решила выпустить сейчас книгу, действие которой происходит в России.
«И что теперь делать издателям и писателям? Сделать вид, что России или Советского Союза не существует или не существовало? — пишет глава William Collins Books. — Что дальше? Не читать „Войну и мир“? Никаких книг по истории России?».
ФСБ заявила, что сотрудники ведомства предотвратили теракты в отношении назначенных РФ руководителей аннексированной части Запорожской области.
В ходе «оперативной игры» российские контрразведчики установили сотрудника военной разведки Украины, который, как утверждается, руководил несколькими жителями Запорожской области, готовившими серию диверсионно-террористических актов.
«Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — говорится в заявлении ФСБ.
Уточняется, что задержана местная жительница, которую сочли пособницей. Против нее возбудили уголовные дела по статье о теракте и незаконном хранении взрывных веществ.
ФСБ распространила видео с «показаниями» исполнителя готовящегося теракта, его пособницы и главы «администрации» захваченного РФ Бердянского района Алексея Кичигина, на которого, по данным ведомства, готовилось покушение. На кадрах мужчина и женщина, чьи лица скрыты, рассказывают, что в начале 2023 года с ними связалась некая Александра. Она рассказала им, что связана с военной разведкой Украины и предложила «оказать содействие в интересах Украины».
Последствия российских обстрелов. Киевская область
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что половина уехавших из России после начала войны уже вернулись назад и «этот процесс продолжается». На некоторых вернувшихся россиян, считает Володин, «повлияла русофобская политика западных государств».
В качестве примера «русофобской политики» Володин привел президента Чехии Петра Павела, сказавшего в интервью «Радио Свобода», что спецслужбы должны «пристально» следить за россиянами на Западе, и вспомнившего про интернирование японцев в США. Пресс-служба президента Чехии позднее разъяснила, что Павел не призывал интернировать россиян, а лишь имел в виду, что «ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».
Спикер Госдумы призвал россиян, покинувших страну, «включить голову»: «Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть». Почему граждане РФ могут в будущем лишиться возможности вернуться в Россию, Володин разъяснять не стал.
Россия не предоставила ООН доступ в районы, пострадавшие в результате катастрофы на Каховской ГЭС
«Мы призываем российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются. ООН продолжит делать всё, что может для поддержки всех людей, — в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения дамбы, — которым срочно нужна жизненно необходимая помощь, где бы они ни находились», — заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня. В результате населенные пункты на правом (под контролем Украины) и левом (под контролем РФ) берегах Днепра затопило. Согласно заявлениям сторон, по состоянию на 18 июня известно как минимум о 52 погибших — часть из них утонули, часть погибли от ранений во время обстрелов при эвакуации.
Зеленский заявил, что ни один поставленный Украине комплекс Patriot не был уничтожен. Путин утверждал, что РФ уничтожила «пять комплексов Patriot» (всего их у Украины два)
«Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши „Петриоты“ уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного „Петриота“ не уничтожено!» — сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 480-го дня войны.
16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска уничтожили под Киевом пять американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Что Путин имел в виду, неясно. На вооружении Украины стоят только два таких комплекса, каждый из которых имеет по шесть пусковых установок.
По словам Зеленского, власти РФ должны переживать о том, как подготовить россиян к потере захваченных территорий Украины.
Единственное сейчас должно волновать государство-террориста: как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все, ради чего уничтожают будущее своего государства. Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы.
В Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили село Пятихатки на юге Запорожской области
Всего, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, за две недели украинского наступления были освобождены восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
Кроме того, по данным Маляр, за это время ВСУ продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории.
Накануне о переходе Пятихаток под контроль ВСУ заявлял представитель назначенный Россией администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов. В Минобороны РФ, в свою очередь, утверждали, что атака украинских войск на Пятихатки была отражена.
Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили все цели
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 19 июня над Украиной сбили четыре российских крылатых ракеты «Калибр» и четыре дрона-камикадзе «Шахед -136/131» на юге и востоке страны.
Местные власти уточнили, что российская армия обстреливала ракетами Одесскую область, а беспилотниками атаковала Днепропетровскую область.
По данным украинских военных, ракеты запустили с подводной лодки в Черном море, а беспилотники прилетели с восточного побережья Азовского моря.
В свою очередь глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов отчитался, что российские ПВО сбили два беспилотника на севере полуострова. Дроны летели на малой высоте, уточнил он.
Утром 19 июня под обстрелы также попали поселки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, при обстрелах никто не пострадал.
В Попово-Лежачах повреждены хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи, несколько домов остались без электричества.
Семь человек ранены в результате обстрела города Валуйки
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, среди пострадавших — ребенок. У него перелом ключицы.
Состояние пятерых раненых, по словам губернатора, средней степени тяжести, они госпитализированы. У еще двух человек легкие осколочные ранения.
По данным Shot, при обстреле города погибла местная жительница. Власти сообщения об этом не комментировали.
Издание Baza сообщает, что под обстрел также попали Графовка и Демидовка.
Здравствуйте. Начинается 481-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что все это время читаете нас.