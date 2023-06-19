Война Четыреста восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

«Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях

В административном протоколе, который рассмотрел мировой судья, шла речь об информации пользователей сервиса «Яндекс.Услуги», которая была нужна ФСБ «для розыска людей или обеспечении безопасности страны». О каких именно данных шла речь, не уточняется.

В компании заявили, что не могли выполнить требования законодательства, так как из-за санкций, введенных в отношении России, у нее нет возможности провести необходимые для этого «закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства».