Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из стриминга ТНТ. Три недели назад вышло интервью актрисы Юрию Дудю, в котором она выступила против войны

Сериал «Ольга», главную роль в котором исполнила актриса Яна Троянова, стал недоступен для просмотра на сайте ТНТ и стриминговом сервисе ТНТ-Premier.

«Еще сегодня утром серии были доступны, однако теперь доступа к ним нет — при попытке зайти на сайт происходит перенаправление на ошибку 404 — ссылка больше не работает или устарела. Страница также спрашивает „Что могло случиться?“», — сообщает телеграм-канал Ксении Собчак.

Заключительная серия пятого, финального сезона «Ольги» вышла в эфир 4 мая 2023 года. Сериал считается одним из самых успешных проектов ТНТ.

Как отмечает The Bell, с сервиса ТНТ-Premier пропали и другие проекты с Трояновой — сериал «Чича из „Ольги“» и фильм «Конец фильма».

29 мая вышло интервью Трояновой Юрию Дудю, в котором она высказалась против войны в Украине, заявила о поддержке Алексея Навального и рассказала о том, что уехала из России. Также актриса сообщила, что одним из условий продюсеров сериала «Ольга» был ее временный отказ от участия в политических акциях.

Уже на следующий день после выхода интервью Троянову потребовали объявить «иностранным агентом».