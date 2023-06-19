Замминистра обороны Украины заявила об освобождении села Пятихатки. Всего, по словам Маляр, ВСУ вернули контроль над восемью населенными пунктами

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили село Пятихатки на юге Запорожской области.

Всего, написала Маляр в телеграме утром 19 июня, за две недели наступления были освобождены восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Днем ранее о переходе Пятихаток под контроль ВСУ заявлял представитель назначенный Россией администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов. В Минобороны РФ, в свою очередь, утверждали, что атака украинских войск на Пятихатки была отражена.

Также Маляр сообщила, что за последние две недели украинские военные продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории.

Карта боев от «Медузы»

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня

Карта боев от «Медузы»

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня