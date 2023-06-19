Навальный объявил о запуске «агитационной машины» против войны и Путина

Алексей Навальный в день первого заседания суда по «экстремистскому» делу объявил о запуске проекта, в рамках которого планируется «вести избирательную кампанию против войны — и против [Владимира] Путина».

«Именно так. Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны», — написал Навальный.

Кампанию «против кандидатов „Война“ и Путин», по словам политика, планируется проводить «по законам и технологиям хороших избирательных кампаний — опрашивая всех, таргетируя сотни разных групп, подбирая подход к каждой, выявляя колеблющихся и переубеждая их».

В частности, в рамках кампании политик собирается обращаться к «сотням тысяч мобилизованных, своими глазами видевших путинскую войну как она есть».

«Мы к каждому будем искать свой подход, не пытаясь говорить с программистом из Москвы, молодой матерью из Орла и военным пенсионером из Челябинска одним языком», — уверяет Навальный.

Успешно вести такую кампанию, по его словам, можно, «только опираясь на армию из десятков, а лучше сотен тысяч убежденных, старательных, трудолюбивых людей, верящих в успех». В условиях, когда большинство традиционных «инструментов убеждения», включая митинги и звонки, внутри России недоступны, можно, по мнению Навального, использовать «новые возможности, новые технологии», в том числе оффшорные колл-центры, децентрализованные колл-центры, агитацию через мессенджеры. Можно даже агитировать в подконтрольных Кремлю соцсетях, считает он, «если правильно избегать рисков».

Грубое описание той агитационной машины, которую мы будем строить, такое: это система, позволяющая вам (агитаторам) включиться в нее в удобное время из любого места и, сохраняя при желании анонимность, связаться голосом или текстом с избирателем внутри РФ, соответствующим нужным параметрам — пол, возраст, город, род занятий и так далее. Система учит вас агитировать, опираясь на предыдущий опыт, подсказывая схему разговора, факты и фразы. В каком-то смысле это похоже на создание и обучение искусственного интеллекта.

«Предстоит большая техническая работа. Ничего подобного пока не существует», — признает Навальный, отмечая, что, помимо прочего, должна быть и удобная в работе база контактов, защищенная при этом от утечек, и возможность любому желающему включиться в работу, при этом чтобы «провокаторов, жуликов, глупых, вспыльчивых и так далее» удавалось отсекать как можно быстрее.

«Мы начинаем придумывать, мы начинаем строить, мы начинаем нанимать, мы начинаем собирать деньги», — пишет Навальный. Он приглашает присоединиться к проекту IТ-специалистов, маркетологов, социологов, политологов, а также доноров, которые хотят финансово поддержать инициативу.

Анонсируя «избирательную кампания против войны», Навальный напомнил о своем проекте «Добрая Машина Правды» (ДМП), в рамках которой предполагалось доносить до общества информацию о злоупотреблениях и коррупции во власти, в том числе посредством граффити, штампов на купюрах и распространении листовок через почтовые ящики. Проект ДМП был анонсирован в мае 2012 года и заморожен в середине 2014 года. «Думаю, что это одна из самых больших моих политических ошибок: я не сделал ДМП приоритетом, и мы не построили ее после выборов 2013 года, постоянно отвлекаясь на другие дела», — написал Навальный.