В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями стран Африки, которые приехали в Россию, чтобы представить свой мирный план урегулирования российско-украинской войны.

Мирная инициатива стран Африки состоит из 10 пунктов, включая скорейшее начало переговоров и деэскалацию с обеих сторон конфликта (без уточнения, что это значит). Также план предусматривает взаимное освобождение всех военнопленных и возвращение всех украинских детей, которых Россия вывезла на подконтрольные ей территории. Отдельно в африканском проекте подчеркивается необходимость сохранения зерновой сделки, которая особенна важна для этих стран.

Накануне делегация, возглавляемая президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, побывала c этими же предложениями в Киеве, который именно в этот момент подвергся российскому обстрелу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что это ясный сигнал: «Россия хочет больше войны, а не мира».

Во время встречи с Путиным Рамафоса подчеркнул, что войну в Украине необходимо срочно прекратить:

Мы твердо уверены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии. Война не может продолжаться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент. И мы здесь для того, чтобы сообщить вам, что мы хотим, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом потому, что война имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран.

В ответ Путин заявил, что Россия «с уважением» относится к позиции стран Африки и «открыта к диалогу» со всеми, кто хочет мира на принципах «справедливости и учета законных интересов сторон». Также он в очередной раз возложил ответственность за войну на «киевский режим», а логику действий России назвал «безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН».

Конечно, это ложь

Путин говорит, что Устав ООН дает ему право на самооборону и вторжение в Украину. Швейцарский исследователь международного права Нико Криш объясняет, почему нет

Конечно, это ложь

Путин говорит, что Устав ООН дает ему право на самооборону и вторжение в Украину. Швейцарский исследователь международного права Нико Криш объясняет, почему нет

По словам Путина, Россия якобы от переговоров с Украиной. «Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал , запрещающий вести эти переговоры», — сказал он.

Президент РФ заявил, что в начале войны между Москвой и Киевом якобы было достигнуто мирное соглашение, в рамках которого Россия вывела войска из центральной части Украины. Однако, по словам Путина, киевские власти нарушили условия соглашения и «выкинули это все на свалку истории». В подтверждение своих слов он показал африканской делегации документ, который назвал «договором о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». По его словам, документ состоял из 18 статей, а в приложении якобы был указан максимальный размер украинской армии.

Между тем власти Украины подлинность документа не подтвердили. А украинское издание «Страна» обратило внимание, что на титульной странице документа была указана дата его составления — 13 апреля (по данным ТАСС, документ датирован 15 апреля — прим. «Медузы»), то есть примерно через две недели после отвода российских войск из-под Киева. Иными словами, отступление точно не произошло в рамках этого соглашения. Более того, на фотографии четко видно, что это только проект договора, и совершенно непонятно, как к нему отнеслась украинская сторона. Наконец, стоит напомнить, что вскоре после вывода российских войск стало известно о военных преступлениях РФ в Буче и других ранее оккупированных населенных пунктах, которые Кремль категорически отказался признавать, что, безусловно, усложнило переговоры о мире, окончательно прерванные в мае 2022 года.

На встрече с африканскими лидерами Путин заявил, что кризис на продовольственном рынке начался не из-за , а по вине стран Запада. Тем не менее, добавил президент, нуждающиеся страны не должны страдать, поэтому Россия «сделала все», чтобы обеспечить поставки украинского зерна в страны Африки. Однако зерновая сделка, по словам Путина, не сработала из-за действий стран Запада. Он также добавил, что только 3% зерна попали в беднейшие страны.

Путин говорит об этом не первый раз — и, конечно, искажает картину

Кроме того, президент рассказал об украинских детях, которых Россия якобы «спасала из зоны конфликта». По его словам, российские власти делали это «абсолютно легально» и никогда не выступали против воссоединения детей с семьями. «Никаких препятствий не было, нет и никогда не будет», — сказал он. Депортацию детей граждан Украины Путину вменяют прокуроры Международного уголовного суда в Гааге.

Вот что думают гаагские прокуроры Гаага хочет арестовать Путина за депортацию украинских детей. Почему прокуроры считают это военным преступлением, но не геноцидом?

Накануне представители стран Африки побывали в Киеве. По итогам этой встречи президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг их план, заявив, что ключевым условием для переговоров остается полный вывод российских войск с территории Украины. Он сообщил, что представил участникам делегации свою формулу мира, а также заявил, что Украина будет работать со странами Африки над конкретными пунктами этой формулы.

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«Медуза»