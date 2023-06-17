Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил составляющие мирного плана стран Африки по войне в Украине

Президент Южно-Африканской Республики во время пресс-конференции в Киеве представил десять составляющих мирного плана стран Африки, направленного на завершение полномашстабной войны в Украине.

Согласно УНИАН и «РБК-Украина», план включает следующие пункты:

война должна быть завершена через переговоры, а конфликт нужно урегулировать дипломатическим путем;

переговоры должны начаться как можно скорее;

необходима деэскалация с обеих сторон. Президент привел в пример ракетные удары по Киеву во время визита делегации. «Такая деятельность не способствует установлению мира», — отметил он.

должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;

необходимы гарантии безопасности для всех стран;

должны быть обеспечены поставки зерна и удобрений обеих стран;

нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим от войны;

должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения украинских детей с подконтрольных России территорий;

должно быть обеспечено послевоенное восстановление Украины;

более тесное взаимодействие сторон конфликта со странами Африки.

В свою очередь президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции подчеркнул, что Украине нужен «реальный мир», а для этого необходим вывод российских войск с территории страны.

После посещения Киева делегация, представляющая ЮАР, Союз Коморских Островов, Замбию, Сенегал, Египет, Уганду и Конго, отправились в Санкт-Петербург. Ожидается, что 17 июня их примет президент России Владимир Путин.

Ранее агентство Reuters писало, что в черновом варианте мирного плана стран Африки были пункты, предусматривающие вывод российских войск с территории Украины, отказ от тактического ядерного оружия на территории Беларуси, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчение санкций. Войдут ли эти положения в итоговый документ, неизвестно.

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