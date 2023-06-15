Reuters рассказал о мирном плане стран Африки по Украине. Они предлагают отвести российские войска и убрать тактическое ядерное оружие из Беларуси

Лидеры нескольких стран Африки, которые в ближайшее время посетят Россию и Украину, разработали «меры доверия» для прекращения огня между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа.

Меры, которые планируют предложить африканские страны, включают в себя отвод российских войск с украинских территорий, отказ от тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчение санкций.

Как пишет Reuters, 16 июня лидеры ЮАР, Коморских островов, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго посетят Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день они отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В документе говорится, что вышеупомянутые меры «должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность разработать собственные стратегии по восстановлению мира».

В проекте документа также отмечает, что соглашение о прекращении огня необходимо подкрепить переговорами между Россией и Западом.

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана по урегулированию российского-украинского конфликта.