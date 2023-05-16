Президент ЮАР заявил, что в Москву и Киев отправится миссия африканских лидеров для обсуждения мирного плана

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана по урегулированию российского-украинского конфликта. Такое решение было принято по итогам телефонных переговоров Рамафосы с президентами России и Украины, сообщает Reuters.

«Мои переговоры с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту, — заявил президент ЮАР на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура. — Удастся это или нет, будет зависеть от обсуждений, которые будут проведены».

По словам Рамафосы, мирный план поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта. Также об инициативе были проинформированы генеральный секретарь ООН и власти США и Великобритании. Вашингтон и Лондон выразили плану «осторожную» поддержку, добавил президент ЮАР.

Представители Москвы и Киева пока никак не комментировали заявления Рамафосы.

Последний раунд мирных переговоров делегаций России и Украины состоялся в марте 2022 года. Американская разведка считала маловероятным возобновление переговоров Москвы и Киева в 2023 году. Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая 2023 года заявлял, что Киев не против мирных переговоров, но не готов идти ни на какие территориальные уступки.

В годовщину вторжения Россию в Украину Китай представил собственный план по «политическому решению украинского кризиса» . В нем 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. В США посчитали китайский план выгодным только России, а Зеленский назвал документ просто набором мыслей. 15 мая спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй отправился в поездку в Россию, Украину и страны Европы для обсуждения мирного урегулирования.

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