Байден назвал китайский мирный план по Украине «выгодным только России»

План мирного урегулирования в Украине, предложенный Китаем, выгоден только России. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.

«[Президент России Владимир] Путин аплодирует ему, как же он может быть чем-то хорошим?» — сказал Байден.

Президент США также назвал «нерациональной» саму идею того, что Китай пытается участвовать в переговорах об исходе «тотально несправедливой войны» для Украины.

Китай представил план «по политическому решению украинского кризиса» в годовщину вторжения РФ в Украину. В плане 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.

МИД России, комментируя план, заявил, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложения являются не планом, а просто набором мыслей, но положительно оценил то, что Китай начал говорить об Украине.

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