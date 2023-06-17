Война Четыреста семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июня читайте здесь.
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил Владимиру Путину, который назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа».
«Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и все еврейское общество Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского!» — сказал Асман.
Кроме того, в поддержку Зеленского высказался бывший вице-премьер Израиля, член наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» Натан Щаранский.
«Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, сплачающего и объединяющего Украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только украинского народа, но и всего свободного мира в защиту нашего будущего», — заявил он.
Компания Maxar опубликовала свежие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. Фото обнародовал проект «Схемы».
На снимке, датируемым 16 июня, можно подробно разглядеть уничтоженную плотину.
Также доступен снимок речного терминала «Нибулон» в поселке Казацком неподалеку от гидроэлектростанции. Раньше он был затоплен, теперь видно, что вода оттуда ушла.
Дом-музей известной художницы-самоучки Полины Райко в оккупированном городе Алешки на левом берегу Днепра фактически уничтожен.
Здание, стены которого были расписаны фресками, ушло под воду после разрушения плотины Каховской ГЭС. Сейчас вода сошла, но она значительно повредила многие фрески.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям публикует оперативную сводку по ликвидации последствий затопления Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС.
По состоянию на 08:00 17 июня продолжается постепенное снижение уровня воды, в районе поста «Херсон» он составляет 1,09 метра.
Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на оккупированных территориях левого берега.
В общей сложности эвакуированы 2782 человека. Спасены 716 человек.
С начала спасательных работ откачано более 59 тысяч тонн воды из 245 домов и подвалов.
Пострадавшим доставлены 49 тонн воды (в том числе 36 тонн питьевой воды) и 4495 килограммов продуктов питания и первой необходимости.
Сейм Польши принял резолюцию в поддержку вступления Украины в НАТО. Резолюцию поддержали 443 депутата, против проголосовали двое, еще семь воздержались.
«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, сейм Польши полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — говорится в документе.
Депутаты также подчеркнули, что Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.
Кроме того, в документе отмечается, что вступление Украины в НАТО будет выгодно самому альянсу с военной точки зрения, поскольку ВСУ за время полномасштабной войны приобрели большой боевой опыт.
Институт изучения войны — о ситуации на фронте
16 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились успехов.
Генштаб Украины заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные операции в районе Ступочки (около 12 километров к юго-западу от Бахмута), вблизи Угледара на западе Донецкой области, а также на востоке и западе Запорожской области по линиям Левадное-Старомайорское и Новоданлыловка-Роботино.
На верифицированной съемке, опубликованной в соцсетях 15 июня, видно, что украинские силы добились незначительных успехов на северо-западной окраине Бахмута к западу от села Ягодное. Российские военные блогеры также утверждают, что ВСУ продолжали атаковать к югу от Большой Новоселки на западе Донецкой области, добились успехов в центральной части Запорожской области к югу от Гуляйполя и начали наступательные операции к юго-западу от Орехова.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия активно наступает на нескольких направлениях на юге страны. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале вечером 16 июня.
«Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас [войска продвинулись] до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск», — сказала Маляр.
По словам замминистра обороны, на востоке страны украинская армия ведет «как оборонительные, так и контрнаступательные действия». Маляр утверждает, что российские силы пытаются вытеснить ВСУ с занимаемых позиций и ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на лиманском.
Маляр добавила, что на бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий «несколько снизилась». Украинские силы наступают в районе Бахмута на нескольких участках и занимают господствующие высоты. «На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений», — добавила замминистра.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Благодатное, 16 июня
Два человека погибли и еще 25 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области, сообщает украинская военная администрация региона.
По данным украинской стороны, в общей сложности за 16 июня военные РФ 75 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 314 снарядов из артиллерии, минометов, «Градов» и беспилотников.
44 снаряда были выпущены по Херсону. В результате повреждены ряд учебных, административных и торговых заведений.
В курском приграничном селе Сальное нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По данным чиновника, инцидент произошел утром 17 июня в Хомутовском районе
«Было пять прилетов. К счастью, пострадавших нет», — пишет губернатор в телеграме.
В результате обстрела повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки.
Вечером 16 июня в центре Белгорода произошел пожар в многоэтажном жилом доме — загорелся декоративный купол здания, на квартиры огонь не распространился.
В 2:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар ликвидирован.
По его словам, причиной возгорания стала внутренняя проблема с электропроводкой. «То есть, внешнего воздействия не было», — уточнил он.
Жильцы дома не пострадали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киевской области — выпустили шесть аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал» и шесть крылатых ракет «Калибр». Все 12 ракет уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ.
- Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Помимо разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.
- Противник сосредоточивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошли 36 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожены российский ударный вертолет Ка-52 и семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 479-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.