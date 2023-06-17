Война Четыреста семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил Владимиру Путину, который назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

«Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и все еврейское общество Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского!» — сказал Асман.

Кроме того, в поддержку Зеленского высказался бывший вице-премьер Израиля, член наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» Натан Щаранский.

«Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, сплачающего и объединяющего Украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только украинского народа, но и всего свободного мира в защиту нашего будущего», — заявил он.

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