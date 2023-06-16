В Минобороны Украины заявили, что наступают на юге страны сразу на нескольких направлениях — и «имеют тактический успех»
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия активно наступает на нескольких направлениях на юге страны. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале вечером 16 июня.
«Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактических успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас [войска продвинулись] до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск», — сказала Маляр.
По словам замминистра обороны, на востоке страны украинская армия ведет «как оборонительные, так и контрнаступательные действия». Маляр утверждает, что российские силы пытаются вытеснить ВСУ с занимаемых позиций и ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на лиманском.
Маляр добавила, что на бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий «несколько снизилась». Украинские силы наступают в районе Бахмута на нескольких участках и занимают господствующие высоты. «На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений», — добавила замминистра.
Запланированное украинское контрнаступление еще не началось, заявил 15 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, украинские войска проводят наступательные действия, чтобы выявить слабые места в обороне российской армии.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 июня, что контрнаступление ВСУ уже началось, но украинская армия не достигла поставленных задач ни на одном из участков фронта.
В начале июня ВСУ начали наступать в Запорожской области со стороны Орехова на Токмак и понесли потери в технике. Также тяжелые бои шли к югу от города Запорожья. Части ВСУ смогли продвинуться на несколько километров на юг, но не прорвали основную линию российской обороны.