В офисе Зеленского заявили, что наступление Украины еще не началось. Одной из целей нынешних ударов ВСУ там назвали «уничтожение мобилизованных»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, войска проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в обороне российской армии. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

«Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: „Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление“», — сказал Подоляк.

Он также назвал нынешние цели наступательных действий украинских войск.

«Первое — уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе — уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — заявил Подоляк.

Еще одной целью он назвал продвижение ВСУ на нескольких направлениях сразу.

«То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому — тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения», — сказал он.

Заявление Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление ВСУ, так как он — не министр обороны.

Комментируя слова Подоляка об убийстве мобилизованных, Песков сказал: «Своих? Наверное, он про своих говорил».

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, но Вооруженные силы Украины не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.

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