The New York Times: ​причиной разрушения плотины Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в техническом тоннеле

Плотина Каховской ГЭС, скорее всего, разрушилась в результате взрыва в техническом тоннеле, который был расположен в бетонном основании сооружения, говорится в расследовании The New York Times. Попасть в этот тоннель можно было из машинного зала, который находился под контролем российских военных.

В подтверждение этой версии издание приводит видео, опубликованное телеграм-каналом «Военный осведомитель» через несколько дней после разрушения плотины. Как обратили внимание журналисты, в месте, где была разрушена плотина, не видно бетонного основания. Это может свидетельствовать о том, что оно получило серьезные структурные повреждения.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты, считают, что подобные повреждения плотина не могла получить извне. В частности, инженер Игорь Стрелец, работавший в агентстве водных ресурсов Украины, подчеркнул, что фундамент плотины был спроектирован таким образом, чтобы противостоять практически любому внешнему воздействию.

Поэтому, считает Стрелец, единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины является именно взрыв в техническом тоннеле, из-за которого плотина начала разрушаться под давлением воды.

С версией украинского специалиста также согласны некоторые американские эксперты. «Если вам нужно уничтожить плотину, то для этого потребуется мощный взрыв. Тоннель — идеальное место, чтобы заложить взрывчатку», — заявил Майкл Уэст, инженер, специализирующийся на вопросах безопасности плотин.

Российские власти утверждают, что разрушение плотины Каховской ГЭС произошло из-за ударов ВСУ. По версии Киева, плотину взорвали изнутри российские военные. Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище и повреждений, полученных за время войны.

Специалисты из исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, зафиксировали сигналы, которые свидетельствуют о том, что в день разрушения плотины в районе станции произошел взрыв. Кроме того, источник The New York Times в администрации Джо Байдена заявил, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине непосредственно перед ее разрушением.

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